持玩具槍闖移工宿舍問「有沒有錢」　傻男得手800元被判3年7月

記者黃翊婷／綜合報導

施姓男子原本在某塑膠工廠當工人，因為缺錢花用，2018年12月晚間騎車跑到台南某外籍移工宿舍，手持黑色玩具槍抵住受害者的太陽穴，前後一共從4名移工身上搶走800元，但得手沒幾天就被警方循線逮捕。雖然施男使用的是沒有殺傷力的玩具槍，但還是被台南地院法官依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判處3年7個月有期徒刑。

判決書中提到，施男當天進入移工宿舍，先詢問第一名受害者「有沒有錢」，索討財物遭拒絕後，立即亮出黑色的玩具槍並抵住太陽穴威脅，對方這才趕忙交出身上的700元現金；接著，他又以同樣的方式逼迫第二名受害者，這次只得手100元。

▲施男的玩具槍外觀與真槍相似，還附有彈匣和3顆子彈，但經過鑑定都沒有殺傷力。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere，與本案無關）

施男手持玩具槍陸續恫嚇第三和第四名受害者，前者因為身上沒有現金作罷，後者則是聽不懂中文才沒被得逞。他落網後被依涉犯強盜罪起訴，但辯護律師認為，他進到宿舍並非立即拿槍逼迫受害者，而是以詢問的口氣問有無金錢，期間也沒有使用強暴、威脅的手段，所以應該改依恐嚇取財罪論處。

而第一名受害者接受警方訊問時提到，因為他當時不知道施男拿的到底是真槍還是假槍，很害怕會威脅到生命安全，所以不敢反抗；其他受害者也紛紛證稱，當下一度緊張到發抖，還被用槍管抵著太陽穴，於是嚇得馬上把錢拿出來。

▲施男先是開口討錢，被拒絕才拿出假槍威脅，先後分別得手700元、100元，總計共800元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

台南地院法官認為，施男持有的玩具槍雖然沒有殺傷力，但外觀與真槍極為相似，質地也是由堅硬鐵製材質組成，4名受害者並沒有槍枝相關的專業知識，事發當下更沒有機會、能力在短時間辨別槍枝真偽，依照客觀情況判斷，4人在主觀上確實是遭人持槍脅迫，如有不從可能會導致死亡，因此不敢有任何抗拒的舉動。

法官指出，考量到施男在犯案期間未對4人施加任何傷害或強暴行為，加上他犯後坦承犯行，也與4人達成調解、賠償，最後依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判處3年7個月有期徒刑，全案仍可上訴。