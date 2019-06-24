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社會 社會焦點 保障人權

店員送錯餐女客給負評　餐廳助理PO照罵「奧客」下場慘

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記者黃翊婷／綜合報導

王姓女子在台南一間餐飲店消費，因為店員給錯餐等因素給予負評，沒想到林姓店員竟然在2018年7月於Instagram發表限時動態，不僅PO出她的臉書帳號、照片，還用「奧客」、「X」等不雅文字嗆聲，氣得提告求償10萬元精神慰撫金。不過，台南地院簡易庭考量到雙方經濟、地位等差距，最後判林男得賠償王女1萬5000元。

喝湯,用餐,吃飯,客人,餐廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲王女到餐廳用餐，卻被店員PO網罵成奧客。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

判決書中提到，王女在該餐廳消費時，因為店員給餐錯誤加上服務態度不佳，於是在店家的網站上留言給負評，沒想到卻引起林姓店員不滿，竟然在2018年7月14日於Instagram上發表限時動態，內容為她的臉書帳號、留言以及照片，同時標記「一樣不想碼（馬賽克）這種奧客」、「X」、「XXX沒講話也中槍三小」等不雅文字，顯然足以貶損她在社會上的評價，這才決定提告求償10萬元。

但林姓店員抗辯，自己當時是擔任餐廳助理，由於老闆大多時候都在國外，他要負責處理很多事物，又要體諒工讀生，精神壓力很大，事後也有以LINE誠心道歉，希望能駁回訴訟，訴訟費用也由王女負擔。

▲▼ instagram。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林姓店員在Instagram公開王女個資。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

不過，林姓店員罵人的部分涉及誹謗罪，已被判處拘役10日，得易科罰金1萬元確定。台南地院簡易庭認為，他在不特定多數人得以共聞共見的網路上發表上述文字內容，的確足以使不知情的群眾誤會，導致王女人格受辱，確實有理由請求賠償。

簡易庭指出，考量到王女高職畢業，目前從事彩券行銷售人員，平均月薪約3萬元，名下還有兩輛汽車，而林男雖然是大學畢業，名下卻沒有財產，平均月薪也才1萬多元，雙方社會地位、經濟狀況差異頗大，最後裁定店員須賠償顧客1萬5000元，超過此範圍的部分則屬過高，無法判賠。

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關鍵字：台南地院,誹謗,奧客

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