汐止惡煞持鋁棒夜闖巷弄叫囂　44快打警即時攔阻逮24人

▲汐止區福安街30日晚間11時許傳出有青少年聚集，汐止警方出動快打警力即時壓制，阻止了一場糾紛。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

6月30日晚間11時許，有大批青少年分成多輛汽機車手持球棒，到新北市汐止區福安街61巷內一處公寓前叫囂，警方接獲民眾報案後，立即派出44名快打警力到場支援，並在現場逮獲24名滋事份子及3支球棒，事後員警將所有人車帶回轄區派出所偵訊，至於詳細糾紛原因，警方目前正在釐清中。

據了解，30日晚間11時許，2輛轎車及6部機車快速駛入福安街61巷巷弄內，機車上的惡煞還大剌剌的手持球棒叫囂，民眾見狀立即報警。警方獲報後，立即派遣線上快打警力趕往現場支援，5分鐘內就集結了44名警力到場，這群惡煞來不及逃跑，就被到場的員警逮個正著。

警方到場後，喝令現場所有人不准動，通通蹲下配合攔檢。據悉，這群惡煞疑似是因為債務糾紛，才會跑到債主住處叫囂，所幸惡煞車輛都還沒停妥，警方就即時出現阻止了一場糾紛，整起事件並無造成人員傷亡。警方最後帶回24名相關涉案人，並查獲3把鋁製球棒。

汐止分局偵查隊隊長陳盈元表示，本分局在昨夜11點接獲報案，在本轄福安街有大批青少年聚集，汐止分局在2分鐘內迅速集結了44名快打警力到場壓制，在現場帶回24名的聚集人士，並查扣3支球棒，據現場目擊民眾表示，疑似是債務糾紛所引起的糾紛，詳細的糾紛原因，警方仍在積極地釐清當中。

▲▼警方到場將機車上的滋事份子通通帶回派出所內偵訊。（圖／記者趙永博攝）



▼疑似滋事份子所駕駛的紅色轎車，還停放在公寓前方的黃色網狀線中。（圖／記者趙永博攝）



▼汐止分局外觀。（圖／記者趙永博攝）



▼汐止分局偵查隊隊長陳盈元表示，對於任何滋事的青少年及幫派，汐止分局將嚴懲不貸。（圖／記者趙永博攝）

