友約打傳說竟押暗巷持棍搶劫　全因他身上「金光閃閃」

▲謝男因覬覦友人身上配戴的金飾，竟夥同他人持棍痛毆後搶劫。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者陳玉／台中報導

19歲謝姓男子因常見友人「阿強」身上配戴逾10多萬元的金飾，心生歹念，藉故約阿強外出一起打手機遊戲傳說對決，再夥同他人強押阿強到暗巷內毆打，搶走身上金項鍊、金戒指；台中地檢署24日依強盜罪起訴謝等3人，另2名少年則由少年法庭審理。

起訴書指出，被害人「阿強」常隨身配戴10多萬元的金項鍊、金戒指，引起19歲謝男覬覦，謝竟夥同20歲張男、24歲曹男，及劉姓、葉姓少年等4人，於今年4月底晚間到謝住處討論作案細節。

隔天凌晨，謝以「一起打傳說對決」為由，約阿強到北屯區某超商前見面，待人抵達後藉故離去，當阿強開車準備返家時，張、曹及劉姓、葉姓少年等人分別騎乘機車包圍，再將其拖下車到一旁暗巷，持棍棒亂毆，造成阿強身上多處傷勢，所幸並無生命危險。

張向阿強恐嚇交出身上所有金飾否則會很難看，阿強立即交出金項鍊、金戒指給葉姓少年，再由葉轉交給謝。阿強隨後報警，經警循線找到謝等5人，並在劉姓少年住處查扣甩棍、謝住處查扣被害人遭搶金飾。台中地檢署今以強盜罪起訴謝3人、另2少年則由少年法庭審理。