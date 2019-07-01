萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

記者柯沛辰／綜合報導

台北市李姓老翁去年11月早起到萬華一間超商買麵包，不料結完帳走出超商後，被懷疑偷東西，莫名被痛打一頓，連假牙都斷了。當時超商店長一路追到人行道，不僅把老翁過肩摔，還將人逮回店內，事後發現是誤會，竟沒有一句道歉，讓老翁很無奈，現在行動出入都要靠看護攙扶。

去年11月27日凌晨3點10分，老翁早起到連鎖超商買早餐，挑了2個麵包去結帳，不料才剛走出店門口，就跟從後追上來的店長發生拉扯，當場被過肩摔。事後，店長拉著老翁回到超商內，質問老翁剛剛是不是有偷東西，但根本是烏龍一場。

▲店長痛打老翁後，把人帶回店內質問。（圖／東森新聞）

李姓老翁表示，「我走出來，他（店長）說我偷他東西，結果沒這一回事情阿，感覺上就是很莫名其妙。」他回想，「我在挑東西，我拿起來（又放下），可能讓他（店長）感覺怪怪的...」

原先老翁行動就不方便，經過這麼一摔，不僅假牙摔斷了，現在連生活起居都需要看護攙扶。老翁無奈地說，「我原本是想息事寧人，我打也被你打了，只是說要你跟我道個歉（也不肯）。」

▲老翁遭過肩摔，現在出入都要看護攙扶。（圖／東森新聞）

老翁提告後，雙方同意以20萬元和解。法官近日也據此作出判決，依強制罪、傷害罪分別判處3個月、1年徒刑，但兩罪都可緩刑2年，條件是期間每月得繳1萬元，用分期方式將剩餘和解金繳完，否則只要1個月沒繳，就會立即撤銷緩刑。

《東森新聞》走訪事發超商，但店員很低調，表示不清楚詳細情況。