診所下班前掛號復健被拒　女病患怒闖治療區錄影下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

台南市蘇姓女子去年9月到當地一間診所掛號做復健，但因為時間太晚被拒絕，一時情緒失控大鬧，隔天再次上門拿手機錄影，甚至跑進治療區拍攝林姓物理治療師的治療行為，旁邊其他病患出聲勸阻也跟著遭殃。台南地院法官認為，蘇女的行為已經違反醫療法，最後判她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲蘇女掛號復健被拒絕，爆氣鬧到警方到場才罷休。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，蘇女2018年9月前往台南某復健診所掛號，只是當時已經是晚間9時05分，很接近下班時間（晚間9時30分），結果被櫃檯人員以「時間上無法完成療程」為由拒絕，讓她氣得當場咆哮、謾罵；當時嚴姓醫師出面勸阻，同意讓她掛號看診，同時也告知員工，下次如果有相同的行為可以拒絕掛號。

沒想到事情還沒結束，蘇女隔天中午又到該診所掛號，還向櫃檯人員抱怨昨天的事，結果越講越生氣，一度情緒失控，嚇得櫃台人員趕忙辦退她的掛號；她得知自己又被拒絕，氣得拿出手機拍攝櫃台，接著又跑到後方的治療區，拍攝林姓物理治療師的治療行為和臉，還一邊拍一邊嗆聲，「誰叫你比較『搞威』（台語，多話的意思）」、「你管我怎麼照」。

▲蘇女用手機拍攝診所治療區。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

一旁其他等候看診的病患覺得很扯，於是出聲幫忙勸阻，沒想到蘇女隨即轉移目標，改拍攝病患們的臉，雙方因此發生爭執，最後鬧到警方到場、診所暫停看診才把她勸離。

由於蘇女在拍攝影片時並非病患，也不是相關的家屬，在未經同意之下闖入治療區拍攝，顯然已經嚴重侵害其他病患和醫療人員的權益，行為違反醫療法，最後被台南地院法官判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。