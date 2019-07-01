下藥性侵女總裁嗆「不服從別想活著出去」　直銷男掰：DNA她放的

記者黃翊婷／台北報導

擔任直銷公司總裁的阿玲（化名）2017年7月與同樣是高階主管的吳姓男子相約見面，沒想到竟遭對方在飲料中下藥，不僅被性侵得逞，試圖逃跑還被威脅「不聽話會讓所有人進來輪流性侵」、「不服從就別想活著出去」。不過，吳男辯稱，當天根本沒有提供飲料，是女方自己把DNA放進下體，「她說要包養我，我拒絕」，最後還是被台北地院法官依藥劑強制性交罪判處有期徒刑8年7個月。

▲阿玲遭吳男下藥性侵，對方還威脅如果不聽話就別想活著離開。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，阿玲與吳男是在2016年夏天透過臉書結識，2017年7月兩人相約在台北市某知名酒店見面，碰面後對方遞來一瓶飲料，並提議改到另一間飯店聊天，她在不知情的情況下喝下加有藥物的飲料，聊到一半就因為藥效發作，出現頭暈、流口水、講話大舌頭等症狀，還在廁所嘔吐、昏睡，後來是由服務生攙扶走出廁所，好不容易回到房間休息，沒想到醒來之後卻發現自己躺在床上，男方則裸體躺在旁邊。

阿玲當天晚上與另一名友人有約，正想撥打電話卻被阻止，她氣得直問是否對自己下藥，吳男竟然威脅，「妳得罪香港的大上線，不用想逃出去，外面有5、6個人，若逃跑會被拉回來輪流性侵，不聽話也會讓所有人進來性侵妳，不服從就別想活著出去」，最後遭對方用手機邊看A片邊性侵得逞。

▲阿玲的尿液檢驗中確實驗出藥物反應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，吳男挨告後辯稱，更改見面地點之後，聊到一半阿玲就跑到廁所，因為很久沒出來，他還請服務生進去看看，雖然的確有一同走進房間休息，也有開車載對方去搭高鐵，但並沒有做出下藥性侵等行為，「當天我沒有提供飲料，是她自己購買的，一路上她意識很清楚，還能從餐廳走到房間，步伐沒有不穩也不需要他人攙扶。是她用不詳的方式取得我的DNA再自行放入下體，她當天還有傳LINE訊息給我，說要包養我，但被我拒絕。」

而阿玲的友人出面證稱，當天晚上剛好與阿玲有約，因為沒有事先講好時間，所以她一直在等電話，傍晚的時候有收到一條留言訊息，但沒有聲音，後來終於接到電話，對方的語氣相當驚恐，一直說著「我被下藥了」，也有提到要被殺、遭誣陷包養等話，「我不敢再問細節，她事後有傳LINE給我，說不相信會發生這種事情。她沒講我就選擇不主動問，只是鼓勵陪伴，我看她這樣心情很難過。」

▲法官認為「包養」訊息是吳男自己捏造的。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

台北院法官認為，阿玲在受害之後有前往醫院驗傷並採驗檢體，鑑定報告指出吳男的DNA是在陰道深處驗出來的，與「是她自己放進下體」的說詞顯然有出入，況且女方的尿液檢驗也有驗出藥物反應，飯店的監視器畫面還錄到她喝飲料的畫面，因此認定有下藥性侵一事。

法官表示，阿玲經過這件事身心嚴重受創，吳男卻矢口否認犯行，甚至捏造假的包養訊息誣陷，企圖誤導偵辦，至今仍未獲得受害人諒解，也沒有達成和解，可見根本毫無悔意，考量到上訴這些因素，檢方求刑7年6個月稍嫌過輕，最後依犯藥劑強制性交罪，判處8年7個月有期徒刑，全案仍可上訴。