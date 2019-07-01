　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北市萬華區獅子林大樓1日發生火警，火舌伴隨濃煙從起火戶竄出。（圖／記者趙永博攝）

▲北市萬華區獅子林大樓1日發生火警，火舌伴隨濃煙從起火戶竄出。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市萬華區西門町的知名地標獅子林新光商業大樓，7月1日凌晨2時許傳出火警，濃煙及火舌從7樓住宅內竄出，警消獲報後，派出百名警義消趕抵現場救援，消防人員除了拉出水線進入火場灌救外，也從外面升起雲梯車灑水救火，火勢在一小時候就被撲滅，所幸整起火警並無造成任何人員傷亡，而火災發生原因，目前尚待火調人員調查中。

台北市消防局第四大隊大隊長洪超綸表示，凌晨2時39分許，北市消防局接獲報案，在西寧南路一處大樓7樓有火警發生，北市消防局調派了33輛各式救災救護車輛，及近百名警義消到場救援。當消防員抵達現場時，火舌濃煙都已經竄出，由於該建物各樓層尚有許多人員待救，消防人員陸續升起雲梯車並往室內佈線，終於在一小時後把火勢撲滅。

這次火警，消防員陸續從大樓內疏散64人救出42人，起火戶及這場火災並無造成任何人員傷亡，僅有5名住戶因為逃出時被濃煙嗆到，救護人員將他們預防性送往鄰近的醫院給氧治療。主要起火戶是住宅用途，後續起火原因，還有待火調人員進一步調查。

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，火舌從7樓窗戶竄出。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防隊員升起雲梯車，從外部射水灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼救護人員從大樓內救出多名住戶，由於住戶逃出時吸入大量濃煙，救護人員進行給氧治療。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼起火住宅內的80歲陳姓屋主，被消防人員救出時一臉驚恐，他表示疑似是電線走火引發火警。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼火場周圍的住戶陸續被救出，由消防人員帶出大樓並給予適當處置。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲住戶被疏散後，待在獅子林大樓旁觀望救災情況。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲火調人員到場，待火勢完全熄滅後，將進入火場調查起火原因。（圖／記者趙永博攝）

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝）

▲獅子林大樓起火，消防人員升起雲梯車救火。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文　KI簽下4年1.42億美金大約
熱帶低壓帶水氣！周二起全台防大雨「注意季風低壓牽引的水管」

關鍵字：西門町,火警,獅子林,火災,老翁,消防

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下藥性侵女總裁嗆「不服從別想活著出去」　直銷男掰：DNA她放的

五股越籍移工多處刀傷倒血泊　警帶回5目擊者循線追緝中

汐止惡煞持鋁棒夜闖巷弄叫囂　44快打警即時攔阻逮24人

快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

臉書驚見「最強國中生外流」福利放送！人夫衝動求+1　新iPhone慘成肉票

人妻謊報嬰被偷抱！攤商傻眼曝：她坐著滑手機　大家狂翻20桶垃圾找人

開車恍神撞安全島！飛越三車道「騎」托板車　駕駛命大輕傷

羽球拍遺落小黃上…警秒尋回　馬來西亞留學生驚嘆：效率讚！

快訊／高雄路面又見塌陷　議員臉書批「市長很忙趴趴走」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

下藥性侵女總裁嗆「不服從別想活著出去」　直銷男掰：DNA她放的

五股越籍移工多處刀傷倒血泊　警帶回5目擊者循線追緝中

汐止惡煞持鋁棒夜闖巷弄叫囂　44快打警即時攔阻逮24人

快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

臉書驚見「最強國中生外流」福利放送！人夫衝動求+1　新iPhone慘成肉票

人妻謊報嬰被偷抱！攤商傻眼曝：她坐著滑手機　大家狂翻20桶垃圾找人

開車恍神撞安全島！飛越三車道「騎」托板車　駕駛命大輕傷

羽球拍遺落小黃上…警秒尋回　馬來西亞留學生驚嘆：效率讚！

快訊／高雄路面又見塌陷　議員臉書批「市長很忙趴趴走」

瘋電影／飢慾之膚　人盡可夫有錯嗎？

五人制國腳紀聖珐開兒童訓練營　盼藉旅外經驗提升小球員技巧

海上受困17天…女船長載40難民強靠義大利港口　最高判10年徒刑

長榮罷工進入延長賽！7/1最新航班異動「取消76班」

遭受言語霸凌、感情受創痛苦？專家解答：都是「互動」出問題

特／有一種友情叫S.H.E！　「3次金曲獎」見證姐妹情❤️

「七一新制」十點看這邊　禁塑膠吸管、上下公車刷卡、公股銀行不延長營業

唐綺陽運勢／7月第一周「7部分注意」！獅子準備爆紅　白羊求桃花要抓住2點

進擊的鄉村／鄉建最怕「千村一面」　福建引台灣經驗「抓解藥」

聯合報民調：韓國瑜支持度30％險勝郭台銘29％　綠營選民更挺郭

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

社會熱門新聞

即／西門獅子林火警　上百人支援..

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

下藥性侵女總裁　惡男：DNA她..

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

外流福利人夫喊+1　iPhon..

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養..

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

買彩券抽中賓士　「這原因」被取..

汐止警即時阻衝突　逮24名滋事..

即／高雄路面塌陷　議員重批「市..

孩坐重機腳踏板上台64　民怒：..

22歲妹打錯檔撞凹鐵門溜：有等..

25歲媽為了氣老公　謊稱：逛夜..

更多熱門

相關新聞

疑恍神擦撞飛越3車道　男命大僅輕傷

台中郭姓男子30日下午駕車外出，從小路右轉進入大路時，疑似一時恍神加上車速過快，車輛先擦撞到安全島，失控飛越對向的三個車道，再撞到停放路旁的拖板車後側拖板才停下，郭受困車內，消防人員到場用破壞剪才將郭拉出，所幸其僅有全身多處輕挫傷；警方初判是恍神沒注意路況，詳細肇事原因仍待釐清中。

嘉義惡火帶走小姊妹　姑姑悲痛：有聽到哭喊

即／嘉市美源街火警　兩女童喪命

即／五股鐵皮工廠大火　持續延燒濃煙竄天

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

網友諷韓國瑜「自製人頭塞子」

罷韓連署書將達3萬份　預告包圍市府

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」

瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！

「TOP 5星座」衰到9月底！

G20各國領袖看呆　超正的她救世界

共用粉撲！女大生臉爆長「百顆扁平疣」

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面