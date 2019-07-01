快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

▲北市萬華區獅子林大樓1日發生火警，火舌伴隨濃煙從起火戶竄出。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市萬華區西門町的知名地標獅子林新光商業大樓，7月1日凌晨2時許傳出火警，濃煙及火舌從7樓住宅內竄出，警消獲報後，派出百名警義消趕抵現場救援，消防人員除了拉出水線進入火場灌救外，也從外面升起雲梯車灑水救火，火勢在一小時候就被撲滅，所幸整起火警並無造成任何人員傷亡，而火災發生原因，目前尚待火調人員調查中。

台北市消防局第四大隊大隊長洪超綸表示，凌晨2時39分許，北市消防局接獲報案，在西寧南路一處大樓7樓有火警發生，北市消防局調派了33輛各式救災救護車輛，及近百名警義消到場救援。當消防員抵達現場時，火舌濃煙都已經竄出，由於該建物各樓層尚有許多人員待救，消防人員陸續升起雲梯車並往室內佈線，終於在一小時後把火勢撲滅。

這次火警，消防員陸續從大樓內疏散64人救出42人，起火戶及這場火災並無造成任何人員傷亡，僅有5名住戶因為逃出時被濃煙嗆到，救護人員將他們預防性送往鄰近的醫院給氧治療。主要起火戶是住宅用途，後續起火原因，還有待火調人員進一步調查。

▲西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，火舌從7樓窗戶竄出。（圖／記者趙永博攝）



▲▼消防隊員升起雲梯車，從外部射水灌救。（圖／記者趙永博攝）



▲▼救護人員從大樓內救出多名住戶，由於住戶逃出時吸入大量濃煙，救護人員進行給氧治療。（圖／記者趙永博攝）



▲▼起火住宅內的80歲陳姓屋主，被消防人員救出時一臉驚恐，他表示疑似是電線走火引發火警。（圖／記者趙永博攝）



▲▼火場周圍的住戶陸續被救出，由消防人員帶出大樓並給予適當處置。（圖／記者趙永博攝）



▲住戶被疏散後，待在獅子林大樓旁觀望救災情況。（圖／記者趙永博攝）



▲火調人員到場，待火勢完全熄滅後，將進入火場調查起火原因。（圖／記者趙永博攝）



▲獅子林大樓起火，消防人員升起雲梯車救火。（圖／記者趙永博攝）