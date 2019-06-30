「笨蛋，問題在經濟！」郭台銘：蔡英文繼續裝睡…明年讓妳回家睡個夠

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低薪造成少子化　郭台銘：蔡英文若繼續裝睡…明年520讓妳回家睡個夠

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▲▼郭台銘強調，解決少子化問題才是真前瞻。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

▲郭台銘30日在臉書上對台灣少子化議題提出看法。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

政治中心／綜合報導

針對台灣少子化問題，國民黨總統初選參選人郭台銘30日再次強調，這已經是「國安問題」，就算蔡英文政府提出「少子化對策計畫」，對年輕人來說也只是杯水車薪，因為問題點出在低薪，「裝睡的人叫不醒，該醒的人卻在裝睡」，若蔡英文還要繼續裝睡，那明年520後「讓妳回家睡個夠。」

「解決少子化問題才是真前瞻！」郭台銘30日在臉書上表示，台灣生育率世界倒數第一，少子化已是國安問題，最快明年將出現人口負成長，蔡政府提出「少子化對策計畫」，擴大育兒津貼發放、提高幼兒學前扣除額，但對年輕人來說，這些都只是杯水車薪、畫餅充飢，連誘因都稱不上。

「蔡總統知道問題出在哪嗎？答案是低薪。」郭台銘說，長期以來，年輕人賺不到足夠的薪水，別說買不買得起房子，連生活品質都談不上，沒有穩定的生活，誰會想生孩子？既然少子化是國安問題，難道不應該列為政府施政思維的最核心與最上位嗎？在預算有限的情況下，財務規劃上難道不應做適當調整嗎？為什麼都沒看到蔡英文政府有積極作為？預算要有先後順序，他一定會讓有意願生孩子的年輕人都敢生，「因為沒有新生命，未來台灣就真的成為鬼島了。」

郭台銘提到，蔡英文的任期還有11個月，但民進黨已經提前進入選戰模式，不管台灣經濟了。如此一來，低薪問題無解，再多的政策補助也無法讓年輕人「有感」，未來生育率恐將持續探底。「笨蛋，問題在經濟！」裝睡的人叫不醒，該醒的人卻在裝睡，蔡英文如果還要裝睡、繼續執迷不悟，「明年520後，讓妳回家睡個夠。」

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關鍵字：郭台銘,蔡英文,國民黨,民進黨,2020總統大選

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