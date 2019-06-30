郭台銘喊「0到6歲孩子國家養」　柯文哲：單純生產補助沒用

▲台北市長柯文哲參拜車城福安宮。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，總統參選人郭台銘在第二場政見會受訪時提出，0到6歲新生兒由國家養，至於財源哪裡來，稍安勿躁，會在台北場詳細說明、下回分曉。對此，台北市長柯文哲30日參拜屏東車城福安宮受訪表示，單純的生產補助沒有用，問題是後面的養育教育。

柯文哲坦言，其實台北市也在思考這問題，少子化一方面牽涉到文化問題，不過實際在經濟上要設法減低父母的負擔，「我覺得單純的生產補助沒有用，你給他兩萬、三萬塊，問題是後面的養育、教育」，0到2歲怎麼托育，2到6歲的幼稚園要怎麼處理，還是很重要。

柯文哲進一步指出，台北有台北的做法，不過老實講台北還是財政比較好，其他縣市要像台北這樣推比較困難，「幼兒福利要做到全台灣統一，目前常常因為戶籍不同，有不同社會福利，這還是不太對勁」。

郭台銘日前分析說，若有機會柯就會出來選，但是「不要給他機會」，對此，柯文哲僅淡淡回說「這是他努力的目標嘛。」近日也傳出郭沒有出線就聯合前立法院長王金平、柯文哲組第三勢力，柯文哲回應，台灣是這樣，不要聽說，有就有，沒有就沒有，「奇怪，沒天都有聽說，受不了」。

此外，國民黨初選參選人韓國瑜在政見會提出，若要解決勞資和諧增加勞工效率，要以「心對心」的方式對待勞工，也要設立獎金制度。柯文哲回說，「不曉得，有時候他想老半天，到底在講麼東西。」