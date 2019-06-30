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快速掃描政見會！郭台銘玩「素還真」梗　朱立倫秀16年地方政績

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▲▼國民黨第二場政見會在台中（圖／翻攝自東森電視直播）

▲國民黨第二場政見會。（圖／翻攝自東森電視直播，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」29日在台中落幕。鴻海董事長郭台銘有別於在上一場生澀的表現，這次顯得靈活許多，還現場拿出「素還真」的布袋戲偶串場。高雄市長韓國瑜則再度展露口才，但卻在回答文化題時大談如何防範毒品。新北市長朱立倫這次聚焦政策，並舉他在擔任桃園市長和新北市長任內的諸多功績，向外展現他16年地方治理的經驗。

第二場「國政願景電視發表會」的主題為為青年、社會、文化、教育。郭台銘在一開始申論時談及文化政策，準備了多項道具協助，還強調自己透過AI技術協助提升醬油釀造、保存布袋戲文化，甚至還現場拿出「素還真」，用布袋戲表演腔「素還真來囉」，最後高喊「台灣出頭天、相信郭台銘」。

在談及少子化問題時，郭台銘表示，這麼嚴重的國安問題，應優先解決，很多人不敢生養子女，是怕養育的負擔太重，若他當選總統，他承諾所有的新生兒，「從出生到6歲，由國家幫你養」；要做到這點需要資金，他最有能力做到，他將利用大數據資源開創財源，成立「全台健康大數據基因庫」，這個新生命工程，包括國家新生命、家庭新生命、年輕人新生命，這是他要推動的新的十大建設工程之一。

郭台銘表示，有人抹黑說鴻海是低薪的血汗企業，但其實鴻海不是低薪企業，而是高薪企業。證交所公佈的全國上市櫃公司，平均員工薪資，就算拿掉主管職，一般員工的平均薪資，也超過二百萬。鴻準排名全國第三，鴻海排名全國第四如果政府能好好的拼經濟，讓所有的公司都賺錢，怎麼還會有低薪問題。

在文化政策上面，郭台銘表示，他將推動「文化大融合」，不會像總統蔡英文現在在做「文化台獨」；他還諷刺，蔡英文總統在民進黨初選前，放著國家大事不管，光5月就跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」

▲▼國民黨第二場政見會在台中，郭台銘政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

至於口才佳的韓國瑜，在第一階段申論時先談個人經驗以及對未來的擔憂，他表示，18歲當兵之前非常瘦小，很多事情害怕恐懼，冬天怕冷，夏天怕熱，當兵受了軍事訓練之後什麼都不怕，但是現在他62歲又開始害怕，怕下一代前途和未來，因為台灣面臨低薪困境，就業難，物價高，人才往外走，年輕人未來發展，整個教育體系都不能忽視。

在談及文化政策時，韓國瑜表示，台灣的自由度首屈一指，擁有全華人世界最棒的民主，但反觀民進黨執政三年多以來不斷搞東廠、搞鬥爭、散播不實新聞、打壓政敵，甚至封鎖新聞，他怒批這還像是民主嗎？

不過，在回答第二題「如何導正目前偏差的文化政策」時，韓國瑜表示，主論述時已提過，台灣天空有中華、東洋和西洋文明，加上本土的閩南文化、客家文化、原住民文化、來自各省的眷村文化、新住民文化。

接著韓國瑜開始大談毒品問題，說發現社會角落有好多毒寶寶，一兩歲孩子搖頭晃腦，居然有毒癮，美國兩個法官不相信毒品這麼強，自己吸毒，最後一個自殺，一個進入勒戒所，台灣不可能像菲律賓杜特蒂直接槍斃，一定要向毒品宣戰。

▲▼國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜回答國政提問(文化)。（圖／翻攝自東森電視直播）

擁有長期地方執政經驗的朱立倫則把炮口對準總統蔡英文，他表示，年輕人現在還在領低薪，是這個國家對不起他們，也和國家教育有關，而4年前和蔡英文競選時提到加薪三法，但被酸可以得諾貝爾獎，結果現在被蔡英文拿來用，若不解決低薪問題，老闆依然是賺得飽飽飽、勞工口袋空空空。

此外，朱立倫也直指就業環境惡劣的原因就是教育走偏了，20幾年的教改忽略技職教育，其實技職才是台灣之根、台灣之本，一定能培養出最優秀的人才，以他在桃園縣長與新北市長任內推動技職教育的經驗，許多學生畢業即就業；地方首長不要只是每天很辛苦地頒市長獎，更別忘了多給技職同學鼓勵，要多頒技職的市長獎，讓孩子有未來。

至於文化政策，朱立倫以台北故宮和北京故宮的差別為例，一個在北京，一個在台北，差別是北京的「故宮」是一個「房子」，台北的故宮是博物院，因為台北的故宮是真正有內涵的博物院。他也表示，媽祖文化是由台灣發揚光大的，因此所有中華文化的精華都在台灣，他當總統要宣揚具有台灣特色的中華文化。

▲▼國民黨第二場政見會在台中，張亞中回答國政提問(文化)。（圖／翻攝自東森電視直播）

孫文學校校長張亞中在發言時仍關注中華文化議題，他表示，自己若當選總統，不會進駐現在的總統府，因為它是拿毒害台灣人鴉片的錢所蓋的，他也會召開二二八國際學術研討會，若討論出蔣中正在台灣的歷史評價是不堪的，會同意將其銅像移出中正紀念堂，「但如果是肯定的，鬥爭就應該停止」

張亞中表示，在政治立場上，他不會責備民進黨，因為要台獨，就必須先走「文化台獨」的路線，必須去掉中華民國立國的孫中山思想、中國史、否定中華文化是台灣多元文化的主體，他要責備的是，「在我們的根被刨的時候，本黨在哪裡？有捍衛嗎？有抗爭嗎？不要說沒有做到撥亂反正，連最低的課綱微調也不敢堅持。當時本黨的執政團隊對不起國家、對不起中華民族、對不起中華文化，這是本黨想要的歷史定位嗎？」

張亞中說，民進黨也別高興得太早，「你們寄生在中華民國體內，為了權力，不惜以文化台獨為手段，不惜把中華民國、民族文化的根都搞爛；當中華民國這棵大樹倒了，你們的寄生也將一起結束。」

▲▼國民黨第二場政見會在台中，張亞中回答國政提問(文化)。（圖／翻攝自東森電視直播）

前台北縣長周錫瑋則維持一段基調，痛批民進黨政府施政的無能。他在一開始申論時唱出「茄子蛋」樂團歌曲《浪子回頭》，「佇坎坷的路騎我兩光摩托車，橫豎我的人生甘哪狗屎」，藉此形容年輕人的人生「活得像狗屎」。

周錫瑋還透露，他30歲的時候，一個月就有10萬元的薪水，是現在台南市年輕人的4倍，那時後的年輕人有希望、畢業有好工作，還挑工作，「今天呢？」

周錫瑋批評政府補助預算編很多、門檻也多，真正有需要的人都拿不到，他還念佛經批民進黨執政耀武揚威，要像他一樣做早課、晚課，記得台灣人民的苦。

▲▼國民黨第二場政見會在台中（圖／翻攝自東森電視直播）

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