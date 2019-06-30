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郭台銘「0~6歲育兒費用政府買單」　韓粉吐槽：賣掉大陸公司？

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▲韓粉自備防曬小物抗暑。（圖／記者傅誠攝）

▲韓粉自備防曬小物抗暑。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

郭台銘29日在國政發表會上拋出養兒話題，零到六歲育兒費用，國家一肩扛，企圖搶攻爸媽選票！根據估算如要落實政策，政府光是一年就得編列1780億預算，民眾吐槽說，以目前財政狀況來看，是不是得賣掉鴻海才能補足財政缺口？

韓國瑜國民黨總統初選封關前的最後一場造勢大會，30日下午在新竹登場，主辦單位預估將有15萬人參與，一早雲林韓粉就集結在雲林縣政府前，準備搭遊覽車前往新竹力挺韓國瑜，對於郭台銘的育兒政策，韓粉黃小姐一語戳破的表示，「勞健保都沒錢了，還開這種空頭開支票，不然請他把在大陸的公司賣掉，所有的費用由他來付，這樣我們就全力支持他，不要等到選舉時才來說大話。」

另外，郭台銘昨天更強踩韓國瑜「後頭厝」雲林地盤，在國政發表會上暗諷韓為了高雄市政已經忙到不可開交，雲林的事「就讓我南投女婿來幫你」，同樣也被韓粉酸到爆。和韓國瑜同為陸官40期同學的歐陽先生說，要帶領台灣往前走的人，品德是最重要的，無關忙與不忙，哪位政治人物敢說「如果貪污就去關到死不要假釋」，這樣的人就可以來當總統。

▲▼ 。（圖／記者傅誠攝）

「韓國瑜、凍蒜、韓國瑜、凍蒜」韓粉們手持國旗、標語，大聲呼著口號，一行人陸續搭上遊覽車，準備前往新竹參加韓國瑜造勢大會，為民調封關前，掀起最後一波高潮。

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關鍵字：郭台銘,雲林韓粉

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