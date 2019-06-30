0-6歲孩子國家養遭批「空頭支票」 郭台銘：政治人物比較不懂

▲郭台銘30日出席「2019TRANS國際生醫新創論壇」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日參加「TRANS國際生醫新創論壇」，會後受訪時針對「0到6歲國家養」遭質疑開空頭支票，他回應，「不會都用國家的錢，政治人物比較不懂，用不同的思維在想怎麼治理國家」，他認為，如果沒有新生命，國家就有亡國的危機，因此育兒政策是當務之急，至於細節他將會在第三場政見會上說明。

郭台銘29日在國政發表會上拋出「0到6歲國家養」政見，前新北市長朱立倫認為，台灣稅率與歐洲稅率差3倍多，不想繳這麼高的稅又要交給國家養，事實上不可能；台北市議員簡舒培也指出，以一年18萬的新生兒來算，大約要花2兆，「中央政府總預算才1兆，郭台銘這錢到底哪裡來？」

對此，郭台銘表示，政策的細節將會在第三場政見會上說明，「我們不會都用國家預算，政治人物比較不懂，用不同的思維在想怎麼治理國家」。

郭台銘表示，台灣出生率已經低於18萬人，但台灣新生兒的合理數字應該是25到30萬，「我參加醫師聚會時，許多人都說婦產科醫生是瀕臨滅種的科別，且台灣生育產值跟產能、醫院設備，可以容納到25至30萬新生兒，現在只有18萬，這些閒置成本要怎麼辦？」他認為，國家應該花錢投資年輕健康的一代，這比投資很多文資館、沒有用的鐵路都還重要。

「如果沒有新生命，國家就有亡國的危機。」郭台銘強調，讓年輕人肯生是當務之急，政府預算有限，他將把育兒政策放在優先，至於細節未來會一一向大家報告。