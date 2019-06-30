　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／郭台銘現身板橋公益園遊會　支持者擠爆會場...看台區等「果凍」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

▲郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日受邀出席「新北歡樂嘉年華園遊會」，郭台銘預計晚間6時抵達會場，但下午5點多，活動現場已被人潮擠爆，甚至連一旁看台區都坐滿民眾與支持者，不少人戴著國旗帽、手拿國旗，看得出來有不少民眾都是為郭台銘而來。

由永真基金會在板橋第二運動場舉辦的「新北歡樂嘉年華園遊會」，郭台銘受邀出席，民眾免費入場，現場活動找來阿Ken與劉宇珊主持，邀請蕭煌奇等藝人接連演出，民眾還可以在現場購買園遊點券參加摸彩，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch。

根據主辦單位流程，郭台銘將在結束板橋掃街後，預計晚間6時抵達園遊會現場。園遊會共設置130個攤位，還有旋轉木馬、充氣溜滑梯等遊樂設施給小朋友玩耍。下午五點多，運動場幾乎爆滿，連一旁看台都坐滿民眾，等待「果凍」郭台銘進場。

30日在板橋舉行的這場園遊會，郭台銘也將帶高齡94歲的母親初永真、夫人曾馨瑩陪同，弟弟郭台強、長子郭守正共同出席。此外，還有郭台銘支持者組成「郭台銘粉絲老虎軍團」到場支持，高喊「郭董郭董郭董！初選得第一！」、「郭董郭董郭董！凍蒜凍蒜凍蒜！」為郭台銘加油。

郭台銘辦公室強調，「新北歡樂嘉年華園遊會」的活動性質非選舉造勢，是永真教育基金會為公益目的所主辦，因郭台銘當天行程在板橋，基金會邀請郭台銘一起支持公益活動，沒有動員，也不會跟韓國瑜造勢拚場。

▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

ET快訊
全美善靈堂哭成一片！宋康昊、奉俊昊急奔現場　影壇大咖到齊
月租3500！女房客養兒「炸屎垃圾山」欠2萬閃人　房東清完更

關鍵字：郭台銘,國民黨,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鋼鐵韓粉自發性力挺國瑜　5000份米粉、1000斤麻糬現場免費吃

2步1攤位！　韓總夜市新竹開張　他們沒沾光發大財...

「笨蛋，問題在經濟！」郭台銘：蔡英文繼續裝睡…明年讓妳回家睡個夠

蔡英文第七次出訪過境紐約　總統府7月1日說明「三聖」規劃

快訊／主辦單位：現場破22萬人！韓國瑜新竹造勢紅潮再現...韓粉狂吼：凍蒜

懶人包／7月1日十大新制：雙北公車上下刷卡、酒駕連坐最高罰3千元

影／馬英九打羽球…連3發都失敗　網笑突槌：您還是跑步就好

韓國瑜搶攻新竹！主辦單位：現場破18萬人...韓粉搖旗激喊：庶民總統

影／郭台銘現身板橋公益園遊會　支持者擠爆會場...看台區等「果凍」

快訊／「現場破12萬人！」韓國瑜新竹造勢　主辦單位掀高潮...韓粉興奮揮旗

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

蔡依林《玫瑰少年》奪年度歌曲　瑪莎：去跟他抱一下...「謝謝緋聞網友阿信」

蔡依林壓軸登場開全麥　《怪美的》舞台超震撼

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

鋼鐵韓粉自發性力挺國瑜　5000份米粉、1000斤麻糬現場免費吃

2步1攤位！　韓總夜市新竹開張　他們沒沾光發大財...

「笨蛋，問題在經濟！」郭台銘：蔡英文繼續裝睡…明年讓妳回家睡個夠

蔡英文第七次出訪過境紐約　總統府7月1日說明「三聖」規劃

快訊／主辦單位：現場破22萬人！韓國瑜新竹造勢紅潮再現...韓粉狂吼：凍蒜

懶人包／7月1日十大新制：雙北公車上下刷卡、酒駕連坐最高罰3千元

影／馬英九打羽球…連3發都失敗　網笑突槌：您還是跑步就好

韓國瑜搶攻新竹！主辦單位：現場破18萬人...韓粉搖旗激喊：庶民總統

影／郭台銘現身板橋公益園遊會　支持者擠爆會場...看台區等「果凍」

快訊／「現場破12萬人！」韓國瑜新竹造勢　主辦單位掀高潮...韓粉興奮揮旗

快訊／高雄路面又見塌陷　議員臉書批「市長很忙趴趴走」

吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳」

溫網／「我怎麼就變壞人？」　小威回應插隊風波：法網的錯

自由市場8猛將　NBA權力版圖戰將開打

台南護理人員公開甄選到考率96%　成績在衛生局官網公告

世大運／連3屆參賽　李晟綱尋求衝擊個人賽獎牌

男歌手酸：身材這樣是想退歌壇？鐵肺女王鏟肉「身材小2號」⋯成果驚呆

饒舌歌手遭槍殺！　連中10槍…好友直播曝光「他的現況」

Google Maps帶你去「田中央」！　近百人慘困在泥濘中

罷工11天衝擊營運　長榮航：最新營收損失突破20億大關

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

政治熱門新聞

韓國瑜12分超順　網驚：政見呢..

直播／號召15萬韓粉！　韓國瑜..

韓粉社團怒批金曲獎染綠

LIVE／郭台銘出席新北嘉年華..

韓國瑜新竹造勢　抬頭驚見亮點：..

即／韓國瑜新竹造勢　主辦：現場..

呱吉談金曲爆粗口：台灣流行音樂..

郭台銘：我當總統所有新生兒「0..

郭台銘母親、夫人牌盡出　首場造..

韓國瑜新竹造勢交管3天　鄉親痛..

蔡英文恭喜Leo王：台灣充滿自..

政見會／郭台銘靈活自信　韓國瑜..

即／韓國瑜搶攻新竹！主辦單位：..

他穿檳榔裝諷柯文哲：綠變白變紅

更多熱門

相關新聞

郭台銘談孩子國家養：政治人物比較不懂

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日參加「TRANS國際生醫新創論壇」，對於在政見會上提出「0到6歲國家養」的想法遭質疑開空頭支票，他回應，「不會都用國家的錢，政治人物比較不懂，用不同的思維在想怎麼治理國家」。

好感度超越韓國瑜　郭台銘：因為我在做對的事情

韓、郭「看板大戰」　郭台銘：他要選我的場地有什麼辦法？

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養？關鍵就在他：願當台灣國家基金經理人

女韓粉搶握韓國瑜　大呼：太幸運

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

G20各國領袖看呆　超正的她救世界

4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

伊拉克水庫乾涸　3400年前古王國驚喜現身

「TOP 5星座」衰到9月底！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

老了也要做閨蜜！7女砸1800萬蓋別墅

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

長榮「18金釵」有人歸隊　3人輪班中

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面