影／郭台銘現身板橋公益園遊會　支持者擠爆會場...看台區等「果凍」

▲郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日受邀出席「新北歡樂嘉年華園遊會」，郭台銘預計晚間6時抵達會場，但下午5點多，活動現場已被人潮擠爆，甚至連一旁看台區都坐滿民眾與支持者，不少人戴著國旗帽、手拿國旗，看得出來有不少民眾都是為郭台銘而來。

由永真基金會在板橋第二運動場舉辦的「新北歡樂嘉年華園遊會」，郭台銘受邀出席，民眾免費入場，現場活動找來阿Ken與劉宇珊主持，邀請蕭煌奇等藝人接連演出，民眾還可以在現場購買園遊點券參加摸彩，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch。

根據主辦單位流程，郭台銘將在結束板橋掃街後，預計晚間6時抵達園遊會現場。園遊會共設置130個攤位，還有旋轉木馬、充氣溜滑梯等遊樂設施給小朋友玩耍。下午五點多，運動場幾乎爆滿，連一旁看台都坐滿民眾，等待「果凍」郭台銘進場。

30日在板橋舉行的這場園遊會，郭台銘也將帶高齡94歲的母親初永真、夫人曾馨瑩陪同，弟弟郭台強、長子郭守正共同出席。此外，還有郭台銘支持者組成「郭台銘粉絲老虎軍團」到場支持，高喊「郭董郭董郭董！初選得第一！」、「郭董郭董郭董！凍蒜凍蒜凍蒜！」為郭台銘加油。

郭台銘辦公室強調，「新北歡樂嘉年華園遊會」的活動性質非選舉造勢，是永真教育基金會為公益目的所主辦，因郭台銘當天行程在板橋，基金會邀請郭台銘一起支持公益活動，沒有動員，也不會跟韓國瑜造勢拚場。

▼郭台銘園遊會擠爆。（圖／記者楊蕓攝）