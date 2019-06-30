不只18金釵！長榮罷工當天7空服員轉訓課上到一半離開暫記曠職

▲長榮空服員持續輪班罷工，至今邁入第11天。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工又有新爭議！在空服員啟動罷工首日，有7位空服員接受地面機型轉換教育課程時，上課上到一半就離開參加罷工，遭到公司暫記曠職。長榮航空表示，轉訓課程雖然是上課，但公司認定是有算薪水的上班，後續也會進一步調查後進行懲處。

長榮航空表示，轉訓課程雖然是上課，但公司也是有算薪水，因此也算上班，當天課程從早上8點半開始，到下午5點半，但7名組員卻在課程進行當中離開參加罷工，目前公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

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桃園市空服員職業工會30日出面表示，有25名組員被長榮航空記曠職，詳細情形可分為三類，第一類是6月20日執行航班之會員，自下午4時後配合工會罷工活動，依照勞資爭議處理法之規定，合法「拒絕」提供勞務，卻被長榮航空公司汙衊為「擅離職守」而遭記曠職一日的處份。

▲18名空服員在罷工當天報到罷工後不飛，遭長榮航空暫列曠職，被網友稱是「18金釵」。（圖／翻攝臉書）

第二類行為6月20日執行地面訓練勤務，同樣於下午4時後，當面告知主管表示必須去參與罷工行動，故於下午4時後前往工會所指定的罷工集合點集結。

第三類型為無特殊理由，公司無特殊理由將某會員6月22日原BR196之勤務改成曠職，而實際上該會員乃配合工會罷工指示，參加罷工活動。

空服工會強調，據了解，仍有為數不少的會員遭恐嚇，改記曠職，顯示18人曠職已非個案，長榮航空正在有計劃地增加記曠職的會員，製造恐懼，恐嚇參與罷工的個別會員。

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