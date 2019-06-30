懲處名單變 25 人！桃職工會力挺「18金釵」：她們合法罷工

▲桃職工會針對近日疑慮進行澄清說明。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第11天，18名落跑空服再度成為輿論焦點。桃職工會在今（30）發聲明澄清：「目前遭記曠職18人均於罷工首日的下午4點停止勞務，合法性完全無虞。」且工會表示，根據掌握，罷工期間遭記曠職懲處的會員總人數已經來到為25人。而長榮航空則表示，目前18人中已有3人回來上班。

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▲桃職工會秘書長鄭雅菱 。（圖／記者張一中攝）

桃職工會秘書長鄭雅菱表示，6月20日當天，18名空服員的退關時間是工會宣布首日罷工的下午4點後，為配合工會罷工行動，依照勞資爭議處理法規定，合法拒絕提供勞務。但卻被長榮航空公司汙衊為「擅離職守」而遭記曠職一日的處份。

鄭雅菱表示，工會主張，參與罷工會員權益需恢復至罷工前狀態，會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主，合法性完全無虞。

▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

除了此18位空服之外，在20日當天，執行地面訓練勤務的會員，同樣於下午4點後，當面告知主管表示必須去參與罷工行動，故於下午4點後前往工會所指定的罷工集合點集結，而被列為曠職。長榮公司甚至在無特殊理由之下，將某會員於6月22日原BR196勤務改成曠職，而實際上該會員乃配合工會罷工指示，參加罷工活動。

▲長榮航空。（圖／記者林敬旻攝）

長榮空服本部副協理馮美莉說明，因為當天工會是宣布20日下午4點開始罷工，是4點以後報到勤務，但航班722的報到時間是在罷工前，並不在宣布罷工範圍，所以這些空服員是在執勤途中擅離職守，所以目前是記曠職等待後續調查。

長榮空服員罷工投票結束後進入團體協約，雙方討論到第一條「不秋後算帳條款」即觸礁，討論4小時候雙雙宣告破局。原本長榮航空預計最晚7月底能恢復全航線營運，計畫也隨之生變。發言人陳耀銘表示，目前仍維持6成多運能，7月航班等下週重排班表後再行公佈。

30日一共取消93個航班，其中自台灣出發航班因罷工取消45班，桃園機場出發取消38班，松山機場出發取消1班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班；返回台灣的部分取消48班，返回桃園機場共計取消41班、松山機場1班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

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