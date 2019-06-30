長榮「18金釵」有人反悔歸隊了！　公司證實：3人已經開始值勤

▲長榮空服員罷工首日，18名空服員報到後卻罷工不飛，遭長榮暫列曠職。（圖／翻攝臉書）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工當天，有18名空服組員（被稱18金釵）提早開始罷工，引發爭議。稍早傳出這些組員中有人願意回來服勤，長榮航空也證實，目前有3名組員已經回來幫忙疏運旅客，也排入班表中。

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▲長榮航空關係企業工會理事長在社團發布消息，18金釵有人回來上班。（圖／翻攝自FB綠絲帶活動社團）

長榮航空發言人陳耀銘證實，在18名提早罷工的空服組員中，有3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。他強調，雖然有人願意回來上班，但因為違反公司規定在先，一碼歸一碼，會等調查完成後公布。

長榮航空關係企業工會理事長郭宗鑫表示，感謝18位組員中，已有多位決定回來與我們一起奮鬥，並強調真實消息請轉發、假的我去關到死，也向組員呼籲在乎你的不會是極權工會。不過桃園市空服員職業工會則強調，目前遭記曠職18人均於下午4點停止勞務，合法性完全無虞。

▲桃園市空服員職業工會表示，18人均於下午4點停止勞務，合法性完全無虞。（圖／記者湯興漢攝）

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。

長榮航空24日證實此事，指這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。

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