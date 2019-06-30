長榮空服重回現場抗爭！桃職工會：投票並非決定是否停止罷工

▲長榮航空空服員罷工第11天。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第11天，桃職工會今（30）發表聲明表示，有關0628投票並非是為了決定是否停止罷工而投，而是讓會員投票決定是否同意0628最新6點協商，若是同意，則代表簽訂團體協約後，配合工會指示停止罷工。由於29日晚上團協未達成共識，因此罷工繼續，預計於7月2日勞資雙方會進行第二次協商。

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▲桃職工會秘書長鄭雅菱 。（圖／記者張一中攝）

桃職工會秘書長鄭雅菱表示，之所以在投票結果公布後要求會員簽署切結書，是為了防止協商期間，長榮航空再度出現無預警方案影響工會運作，甚至出現威脅恐嚇方式，因此簽立切結書是為了展現會員團結，讓工會正視會員的決心，並進行言而有信的協商，但目前尚未統計繳交切結書的數量。

▲長榮航空空服員繼續抗爭 。（圖／記者張一中攝）

而針對目前罷工合法性，勞動部曾於29日表示，根據勞資爭議處理法，桃職工會在6月7日投票後取得合法罷工權後，法律條文並沒有明訂罷工期限，對於長榮罷工守則所提到罷工期間每10天進行內部重大議項投票，只是工會內部規定，因此若是協商不成繼續罷工，並沒有法律問題。

▲長榮航空多航班因空服員罷工取消。（圖／記者林敬旻攝）

長榮空服員罷工在29日投票結束後進入團體協約，雙方討論到第一條「不秋後算帳條款」即觸礁，討論4小時候雙雙宣告破局。原本長榮航空預計最晚7月底能恢復全航線營運，計畫也隨之生變。發言人陳耀銘表示，目前仍維持6成多運能，7月航班等下周重排班表後再行公佈。

▲長榮航空發言人陳耀銘。（圖／記者季相儒攝）

30日一共取消93個航班，其中自台灣出發航班因罷工取消45班，桃園機場出發取消38班，松山機場出發取消1班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班；返回台灣的部分取消48班，返回桃園機場共計取消41班、松山機場1班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

桃職工會針對投票與切結書澄清全文：

切結書說明

空服員職業工會已與長榮公司達成初步共識進而進行團體協約簽訂會議，然而長榮公司卻不願在秋後算賬方案提出實質條文，空服員職業工會聲明，與長榮公司之團體協約尚未簽訂之前，此次的罷工行動將不會停止，會員將繼續執行罷工直到團體協約簽訂，才會終止本次罷工行動。

在此也呼籲全體罷工會員，請盡速前往罷工棚簽署「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」。

工會為了防止在團體協約簽訂期間，資方再度無預警祭出其他威脅恐嚇手段或是不實新聞影響工會運作，簽立切結書是為了再次展現會員的團結，表以宣示立場並做協商代表後盾之決心，讓公司正視會員的決心，進行言而有信的協商。

0628 投票澄清

工會 6月28日 投票並不是決定「長榮罷工是否停止」而是針對「06/28長榮航空所提出的方案」做民主表決。

選票上的標題為「請問你是否同意6月28日之協商方案？」選項的同意為表示於簽訂團體協約後，將配合工會指示終止罷工；不同意即表示繼續罷工及按照本會罷工守則第十一條執行。

再次強調，此次投票並不是決定「是否停止罷工」而是針對「06/28長榮航空所提出的方案」做民主表決。



同 意

於簽訂團體協約後，配合工會指示終止罷工



不同意

繼續罷工及按照本會罷工守則第十一條執行



關於罷工權合法說明

勞動部政務次長劉士豪於6月29日表示，根據勞資爭議處理法，桃園市空服員職業工會在6月6日、7日投票完，已經得到合法罷工權，法律條文並沒有明定罷工期限。

對於長榮罷工守則上提到的『罷工期間每10天進行內部重大意向投票』，只是工會內部規定。因此，若協商不成此次罷工仍為合法有效。

請會員不用擔心，此刻開始是心理戰，請各位會員以團結的堅定意志戰到最後。

桃園市空服員職業工會

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