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川習會後宣布「解禁華為＋停徵新關稅」　網驚：川普是不是跪了？

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▲2019/06/29，川普在大阪G20峰會最後一天舉行記者會。（圖／路透）

▲川普29日在大阪舉行記者會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

二十國集團（G20）大阪峰會於29日閉幕，全球矚目此次美國總統川普與中國國家主席習近平會談結果。川普下午在記者會上宣布停止對中國加徵新關稅，並允許繼續購買美國的零件與技術，相當與解禁華為。網友在PTT論壇熱議「川普是不是跪了？」

川普在談話中提到，美國會停止對中國加徵新關稅，但以還不會取消目前已經加徵的關稅。川普說，將與中國從談判中斷的地方重新開始合作，要看是否能達成協議，並提到中國很快就會向美國採購大量農產品和食品。

至於華為問題，川普認為這是「相當複雜的事情」，但提到允許華為繼續購買美國零件和技術，並強調是「沒有國安疑慮的零件」。川普還說，他與習近平並沒有談到孟晚舟，僅針對華為議題商議。

有網友在PTT分享記者會影片，稱川普沒有提到香港，同時聲明停止對中國繼續增加關稅，並允許美國向華為提供高科技產品，還歡迎中國留學生赴美接受高等教育等，網友發文「川普是不是跪了？」

其他網友紛紛留言說，「華為解套囉」、「農作物交換華為」、「中國已成最大贏家」、「如果停止制裁華為，那真的退讓太多」、「就北韓及伊朗問題換華為阿」、「要選舉啦，美國農民哀嚎遍野」。不過也有另一派網友認為，「放心啦，川普飛回去後就又翻臉了啦」、「等川普回美國了再說」、「川普以前都是回國再砲的」。

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關鍵字：川習會,中美貿易,G20.川普,北美要聞

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