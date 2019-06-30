川普可能解華為禁令　同黨參議員批「信用破滅」：要立法重啟限制

▲川普暗示解除對華為禁令，引發國內參議員不滿。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普29日在大阪G20峰會上與中國國家主席習近平會面，隨後召開記者會宣布，解除先前的「華為禁令」。此舉引起美國國內兩黨參議員不高興，更表示接下來會透過立法，繼續管制華為，且有信心會很快多數通過。



共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）29日在推特上表示，川普若是真的同意解除華為的制裁，那就是犯下了一個「災難性錯誤」，川普政府過去提出許多與華為相關的警告，這麼做的話會讓其信用大打折扣，以後就再沒人會認真對待了，「我們將會透過立法方式再次推動禁令，而且會以多數同意的結果通過」。



參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）同樣也在29日表示，華為是在與中國公平貿易競爭上的有力籌碼之一，「若是川普總統退縮的話（他看起來就正在這樣做），那麼會大大減低我們改變中國不公平貿易現況的能力」。





美國政府先前已威脅國家安全為由，宣布把華為列入「實體清單」（entity list）內，禁止美國企業對華為銷售部分產品。但在G20峰會上的「川習會」結束後，川普在記者會上表示，將允許華為在美國購買零件和技術，「美國企業對於他們無法銷售東西給予華為，感到相當不滿意」。

川普也提到，企業恢復與華為往來後，美國可獲得許多商業利益，在中國的美企業也無須擔心被北京報復制裁。川普的態度跟之前大不相同，也引起諸多網友討論，也有人認為，川普很可能回到美國後又改變心意。