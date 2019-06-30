要見金正恩？川普證實今造訪DMZ　雙方溝通中可能出現三邊會談

▲川金二會破局後，兩國領導人的關係時好時壞。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）29日表示他會前往南北韓非軍事區（DMZ）。他稍早又在推特寫道，他30日的行程包含對美軍部隊發表談話，以及他長期規畫的造訪DMZ，「我與總統文在寅的會面非常順利！」他並未提及是否會與北韓領導人金正恩見面，若金正恩接受川普提議，3名領導人可能會在邊境展開三邊會談。

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops - and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月29日

川普29日出席日本大阪G20峰會，他先透過推特預告，在他與中國國家主席習近平會面後，他將前往南韓，「如果北韓金委員長看到了，我希望在邊境／DMZ與他會晤，單純與他握手並說哈囉（？）！」目前還不清楚金正恩今日是否會前往DMZ會面川普，《韓聯社》最新消息則指出，川普表示他會與文在寅一起前往DMZ。

《美聯社》29日援引《朝中社》報導，北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）表示，會晤可能會進一步加強兩國領導人的關係。川普、金正恩去年6月在新加坡展開首次川金會，直到今年2月又於越南舉行川金二會，不過並未達成具體共識。

▲美國總統川普29日與南韓總統文在寅會面。（圖／路透）



《韓聯社》報導，川普29日晚間與文在寅在青瓦台共進晚餐，有記者詢問是否會與金正恩見面，他回答雙方正在溝通此事，會很有趣。川普今日上午預計先跟文在寅展開會談，打算下午前往DMZ；據悉文在寅屆時可能同行，若金正恩接受川普邀約，3人可能在南北韓邊境舉行三邊會談。

川普先前告訴《國會山報》，他打算訪問DMZ，可能在那邊與金正恩見面。白宮當時要求媒體晚點發布消息，結果川普親自公布資訊。若川普跨越北韓邊界，他將成為首位來到北韓領土的現任美國總統。