要見金正恩？川普證實今造訪DMZ　雙方溝通中可能出現三邊會談

▲川金二會破局後,兩國領導人的關係時好時壞。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)29日表示他會前往南北韓非軍事區(DMZ)。他稍早又在推特寫道,他30日的行程包含對美軍部隊發表談話,以及他長期規畫的造訪DMZ,「我與總統文在寅的會面非常順利!」他並未提及是否會與北韓領導人金正恩見面,若金正恩接受川普提議,3名領導人可能會在邊境展開三邊會談。

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops - and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well!