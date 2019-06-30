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優人神鼓「聽海之心」車站前開演　3000人共度美好仲夏夜

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▲優人神鼓「聽海之心」車站前開演　3000人共度美好仲夏夜。（圖／新竹市政府提供）

▲仲夏藝文季優人神鼓「聽海之心」登場 湧進 超過3000人共享國際級演出。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「2019仲夏藝文季」首場活動於29日在東區新莊車站站前停車場，由創團31年的優人神鼓帶來「聽海之心」精彩演出，現場湧入超過3000人，「聽海之心」是第一次在台灣戶外演出，透過精湛與高水準的表演帶給市民朋友，仲夏藝文季每年都邀請國內最頂尖的表演團體來演出，希望讓父母與孩子一起渡過一個美好的暑假時光。

市長林智堅分享，2017年優人神鼓第一次來到新竹市演出，表演深深感動了許多市民，29日晚間他們帶來最新的表演內容，就是為了讓辛苦工作的市民朋友可以帶孩子，在家鄉欣賞到一流的藝文表演。優人神鼓演出經典代表作「聽海之心」，是一個關於水的作品，闡述生命如同心中的水一般，有寧靜靜止之時，亦會有波動震盪之刻；以大神鼓、大鈔鑼及大增缽鑼三種不同的打擊樂器，搭配肢體律動，譜奏出優人與鼓交織結合的流動藝術圖騰。讓台下觀眾們看到充滿力與美的藝術呈現，度過一個視覺及聽覺雙滿足的愉快夜晚。

優人文化藝術基金會執行長王騰崇表示，「聽海之心」是將2019年二月在俄羅斯索契的公演，原汁原味搬回台灣，帶到新竹市，希望所有觀眾今天都能欣賞到最棒的演出；仲夏藝文季第二場於7月13日在香山天后宮，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》；第三場7月27日在普天宮，由紙風車帶來《紙風車戲劇萬花筒》演出；最後一場壓軸在8月31日於大湳雅公園，由采風樂坊演出《十面埋伏》，精彩可期，千萬不能錯過。

▲優人神鼓「聽海之心」車站前開演　3000人共度美好仲夏夜。（圖／新竹市政府提供）

▲優人神鼓「聽海之心」車站前開演　3000人共度美好仲夏夜。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,優人神鼓

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