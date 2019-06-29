FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳





▲交大USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系，於6/29至7/7在新竹市舊城區，首度聯合舉辦「FUN舊城-盛夏漫時光」大型活動。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹編公共藝術進駐護城河畔！國立交通大學USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系，於6/29至7/7在新竹市舊城區，首度聯合舉辦「FUN舊城-盛夏漫時光」大型活動，透過舊城故事、構築、週末限定活動、常設性活動、美學展覽五大特色，幫助市民重新認識舊城文化。

四座構築是由中華大學、交通大學、香港中文大學以及實踐大學四所大學跨校合作，構築中皆以「竹」為題材創造，位於隆恩圳開放廣場的《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》以故事屋的方式呈現，打造親子共讀同樂的空間；親水公園的《TOROO》位在護城河的末端，展現出編織般的柔軟優美型態。

坐落於北大公園的《一葉: A Leaf》與《聲之雲: Voice Cloud》則成為週末期間限定的表演舞台，並在特定時間發散朦朧水霧，創造夜間多元的光影視覺效果。另外，北大公園的《創意行動基地2.0》，運用太陽能供應用電，是兼具美學與環保的綠色能源屋。

「大同108舊城再生基地」及「東門市場」展期中也舉辦蓪草、竹簍編織、多肉盆栽等手作教學課程，從做中學來回溯新竹舊有的城市歷史與文化，只有6/29-30、7/6-7週末期間限定；「大同108舊城再生基地」一樓「大FUN藝采-蓪草工藝特展」，透過展覽瞭解蓪草產業的脈絡，讓長達300年歷史的蓪草工藝文化得以重現。

另外，老屋中的『人語暗香中』空間舉辦「City ++: 城市、設計與資訊的對話」城市設計展，透過建築與城市空間設計的內容，探討新時代重新面對新竹城市空間的議題，以創新觀點和資訊視覺化，解構表象的城市空間，解放內在潛藏的城市紋理和城市發展的想像。

「FUN舊城-盛夏漫時光」整檔活動期間，皆有「FUN畫-舊城寫生趣」、「故事屋」、「FUN愛舊城-舊城故事知多少」與「FUN攝-攝出舊城之美」等常設性活動，以及北大公園週末期間限定的「FUN開心•野餐趣」，讓徐徐微風帶走盛夏的餘溫，不論是草地上的音樂饗宴，或是活力四射的瑜伽教學，讓民眾在享受舊城別樣風華的同時，開啟放FUN暑假的序幕。