　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

▲交大USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系，於6/29至7/7在新竹市舊城區，首度聯合舉辦「FUN舊城-盛夏漫時光」大型活動。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹編公共藝術進駐護城河畔！國立交通大學USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系，於6/29至7/7在新竹市舊城區，首度聯合舉辦「FUN舊城-盛夏漫時光」大型活動，透過舊城故事、構築、週末限定活動、常設性活動、美學展覽五大特色，幫助市民重新認識舊城文化。

四座構築是由中華大學、交通大學、香港中文大學以及實踐大學四所大學跨校合作，構築中皆以「竹」為題材創造，位於隆恩圳開放廣場的《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》以故事屋的方式呈現，打造親子共讀同樂的空間；親水公園的《TOROO》位在護城河的末端，展現出編織般的柔軟優美型態。

坐落於北大公園的《一葉: A Leaf》與《聲之雲: Voice Cloud》則成為週末期間限定的表演舞台，並在特定時間發散朦朧水霧，創造夜間多元的光影視覺效果。另外，北大公園的《創意行動基地2.0》，運用太陽能供應用電，是兼具美學與環保的綠色能源屋。

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

「大同108舊城再生基地」及「東門市場」展期中也舉辦蓪草、竹簍編織、多肉盆栽等手作教學課程，從做中學來回溯新竹舊有的城市歷史與文化，只有6/29-30、7/6-7週末期間限定；「大同108舊城再生基地」一樓「大FUN藝采-蓪草工藝特展」，透過展覽瞭解蓪草產業的脈絡，讓長達300年歷史的蓪草工藝文化得以重現。

另外，老屋中的『人語暗香中』空間舉辦「City ++: 城市、設計與資訊的對話」城市設計展，透過建築與城市空間設計的內容，探討新時代重新面對新竹城市空間的議題，以創新觀點和資訊視覺化，解構表象的城市空間，解放內在潛藏的城市紋理和城市發展的想像。

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

「FUN舊城-盛夏漫時光」整檔活動期間，皆有「FUN畫-舊城寫生趣」、「故事屋」、「FUN愛舊城-舊城故事知多少」與「FUN攝-攝出舊城之美」等常設性活動，以及北大公園週末期間限定的「FUN開心•野餐趣」，讓徐徐微風帶走盛夏的餘溫，不論是草地上的音樂饗宴，或是活力四射的瑜伽教學，讓民眾在享受舊城別樣風華的同時，開啟放FUN暑假的序幕。

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

ET快訊
工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！
快訊／《雲畫月光》全美善自殺！　飯店被發現「已經斷氣」
午後雷陣雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

關鍵字：新竹市政府,護城河,隆恩圳,竹編,交大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

拒測拒檢與同車親友都罰！酒駕新制7月1日上路　罰則總整理

行政院長蘇貞昌台南文化美學之旅　重遊曾經辯護出庭的司法博物館

FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳

杜絕家暴　台南東區復興3里防暴尖兵團成軍

「拒絕一次用」行動！台東推環保豐年祭　22個部落響應

把握黃金時間搶救生命！秀姑巒溪泛舟旺季　設置緊急醫療站

頂新假油案二審逆轉！3主管改判無罪定讞　免沒收7.9億

全國首創「斜槓青年」侯友宜力挺　職能培力計畫最高補助23K

新北打造智慧園區百位企業家力挺　侯友宜：實現安居樂業願景

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

拒測拒檢與同車親友都罰！酒駕新制7月1日上路　罰則總整理

行政院長蘇貞昌台南文化美學之旅　重遊曾經辯護出庭的司法博物館

FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳

杜絕家暴　台南東區復興3里防暴尖兵團成軍

「拒絕一次用」行動！台東推環保豐年祭　22個部落響應

把握黃金時間搶救生命！秀姑巒溪泛舟旺季　設置緊急醫療站

頂新假油案二審逆轉！3主管改判無罪定讞　免沒收7.9億

全國首創「斜槓青年」侯友宜力挺　職能培力計畫最高補助23K

新北打造智慧園區百位企業家力挺　侯友宜：實現安居樂業願景

工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！

日本「燈籠棒球帽」有趣外型引熱議　還能隨喜好拉長高度

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

《鏗鏘玫瑰》花8年寫劇本　奧斯卡女星3分鐘寫出「超狂歌曲」

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

單身好友想買房！他傻眼「有家人陪才叫家」提2疑惑…網全戰翻

阿肯色錦標賽／徐薇淩首輪66桿　暫並列第13

溜馬柯里森31歲就宣布退休　想追逐人生更大的「快樂」　

蘇貞昌轟高雄「該做的不做、不該做的亂做」　高市府回應了

政府打房！溫哥華房屋交易量冷跌6.9％…裝潢承包商逆勢嚐甜頭

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

地方熱門新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

台南衛生局前技正洩情資判刑1年..

台南安平與高雄旗津不同　無實施..

酒駕付出代價重　貪杯好飲請自重

檳榔價格好常被偷　農友張坤元改..

鄭聚然當選無效駁回　「感謝明察..

雲林紫藤湖生態豐富成捕魚天堂

體育用品社欠繳稅款等　台南分署..

桃園9處「修惜站」　展售再生品

砂石車駕駛座看不到前後　學童：..

水上溪洲運動公園運動免淋雨

泰迪熊登德陽艦　主題特展好吸睛

嘉縣公車遊鹽水故宮南院只要10..

嘉義大學百年校慶路跑

更多熱門

相關新聞

500志工淨海30天　清千公斤垃圾

為響應聯合國「世界海洋日」，23日在新竹南寮漁港貝殼公園，辦理《海海海》竹塹三態子守護祭，除香山少年聯合水環境巡守隊共500位志工展開30日連續淨海，更有海底撈巡守隊背著潛水裝備執行海洋垃圾清除。現場透過撥放「淨海 30」影片、淨海團體分享清除心得，盼向民眾呼籲守護海洋守護生態的重要性。

女師腳踩童　幼兒園竟獲免賠

交大越南境外專班　8月開始招收

禁漁期偷放刺網　船老大霸氣守護

預防登革熱　新竹市動起來

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋仲基爸爸簡訊曝光！

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面