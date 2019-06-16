預防登革熱　「巡、倒、清、刷」防蚊四字訣竹市動起來

▲新竹市日前出現間歇性豪大雨，衛生局積加強孳生源清除暨登革熱防治宣導事宜。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近期受滯留鋒面及西南氣流影響，各地均有持續降雨的機會，新竹市也出現間歇性豪大雨，新竹市衛生局特別提醒，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，雨過的積水容器更易成為病媒蚊孳生的溫床，應掌握防疫時效，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」防蚊四字訣，包括巡視積水容器、倒掉清水、徹底清除並刷洗家中容器，澈底清除孳生源，才能讓病媒蚊無處可藏。



衛生局表示，依據疾病管制署資料顯示，截至16日為止國內登革熱確定病例數為187例，境外移入167，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼及越南、菲律賓為多，境外移入病例數為近10年同期最高；另外，國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，目前新竹市雖無本土登革熱病例，仍不可掉以輕心。



衛生局提醒，降雨過後產生的積水容器，易成為病媒蚊孳生的溫床，增加登革熱疫情傳播的風險。預防登革熱最有效的方法為落實「巡、倒、清、刷」，籲請民眾應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，家中常用容器，每週也要定期刷洗；衛生局已請市府相關局處，針對其管理權責，加強孳生源清除暨登革熱防治宣導事宜，也加強本市122里相關病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，為市民健康把關。



衛生局吳昭軍局長表示，暑假將至，國人國內或出國旅遊時，儘量避免前往國內外登革熱流行地區，倘需前往務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑；回國或返回原居住(工作)地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊，以利醫師診療及通報。



衛生局呼籲，清除病媒孳生源是防治登革熱最根本的方法，請民眾一定要主動配合環保局，清除戶內外積水容器並定期巡查，以降低感染風險，也能保護親友鄰居的健康，防止疫情發生或蔓延。民眾如有任何疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局03-5355130防疫專線，相關資訊可上疾病管制署或新竹市衛生局網頁查詢。