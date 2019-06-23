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「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾

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▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

▲海洋志工連續淨海30天，共清出1千公斤海洋垃圾。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為響應聯合國「世界海洋日」，新竹市持續推動淨海活動，23日在南寮漁港貝殼公園，辦理《海海海》竹塹三態子守護祭，除香山少年聯合水環境巡守隊共500位志工展開30日連續淨海，更有海底撈巡守隊背著潛水裝備執行海洋垃圾清除。現場透過撥放「淨海 30」影片、海底撈巡守隊及香山少年淨海團體分享海洋垃圾清除心得，盼向更多民眾呼籲守護海洋守護生態的重要性。

「關注海洋廢棄物災難的問題，你、我絕對不是這片海洋的局外人」新竹市政府強調，每年有 800 萬公噸塑膠垃圾流入海洋，相當於每分鐘把一輛垃圾車的塑膠倒進海裡，預估到2050年，海洋裡塑膠將與魚類一樣多。台灣四面環海，受到洋流、黑潮與季風的影響，被迫成為各國海洋垃圾匯集據點之一，而國人自己所製造的垃圾也是污染貢獻者之一，特別呼籲民眾啟動關懷環境的具體行動，培養環保好習慣，從源頭進行廢棄物減量，愛護地球環境，為下一代提供美好的環境。

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

由新竹華德福實驗學校孩子和父母成立「香山少年」，與竹市水環境巡守隊500位志工5月22日起至6月20日連續淨海30天，鎖定潮起潮落、海水經常帶進垃圾的金城湖旁「客雅溪出海口」與「南港賞鳥區」旁兩處灘地，守護海洋守護生態，淨海期間以縮時錄影方式記錄，自發性的淨海過程，期間共清除約600公斤廢棄物、400公斤資源物等龐大的海洋垃圾。

2018年成立的「海底撈」巡守隊也是亮點，隊員背著潛水裝備深入海底十幾公尺執行「海洋超級任務」，是歷來「最深入」的海底垃圾清除行動，期間清除超過200件海洋垃圾。今日現場也透過「淨海30」影片，讓民眾目睹淨海前後的鮮明對比，自我省思主動為海洋環境盡份心力。

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

已持續淨海4年的「香山少年」團長張淨寬先生及海底撈巡守隊陳爵隊長呼籲，末端的淨海動作無法永久解決海洋垃圾污染的問題，人們一定要從源頭開始垃圾減量、不亂丟垃圾，才能根除海洋垃圾污染，同時邀請更多父母帶孩子來加入淨海志工行列，感受最震撼的海洋環境教育。

環保局長江盛任表示，海洋環境污染是全球性議題，為守護海洋生物的健康及生態環境，新竹市針對海洋污染清除採陸源、海域雙管齊下，「陸源」部分推動河川垃圾截流，有效降低海域垃圾量，「海域」部分則推動港區及海底垃圾清除回收機制，成立「海洋環保艦隊」、「海底撈巡守隊」，強化海上與港口的垃圾清除作業。本次活動更利用「淨海30」期間收集的海洋廢棄物製成盆栽，傳達廢棄物再利用的觀念，淨海收集的海洋資源物。

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

▲海洋志工利用撿來的漂流木製作出小盆景。

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

▲「每分鐘倒一台垃圾車」500志工淨海30天　清出1千公斤垃圾。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,海洋志工,香山少年,海底撈,海洋垃圾,淨海,淨灘

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