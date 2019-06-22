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壯碩女師腳踩童「管教過當賠1萬1」　提告不是父母...幼兒園免賠

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▲新竹市、幼兒園、踩童、虐童、騎士堡。（圖／翻攝爆廢公社）

▲新竹市日前發生一起幼教師踩孩童的不當管教事件。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名4歲男童遭幼教師腳踢、踩孩子腳踝，回到幼兒園又揮打他的臉部，遭到男童雙親提出損害賠償之訴，要求老師及幼兒園應賠償共22萬7千元。法官勘驗監視器及相關證據，認定老師有管教過當，老師及幼兒園應負損害賠償責任，判賠醫藥費、精神撫慰金11800元，至於幼兒園遭其雙親以兒子之名義提告債務不覆行之訴，索賠轉學費用及註冊費17萬6千元，法官認為，男童家長與幼兒園才有契約關係，判幼兒園因而免賠。。

男童雙親表示，4歲兒念新竹市某間私立幼兒園中班，當天幼兒園小朋友一起到新竹騎士堡玩，但男童因為坐在路口，遭魏姓女教師踩在腳踝上，且男童家人還發現，男童手臂、臉面經常出現瘀青，家人經教育處要求調閱監視器發現，魏師當天還有揮打男童的臉及手臂。

男童雙親表示，兒子從2018年7月到11月在校期間，每晚惡夢、白天吃飯嘔吐、還說「老師壞壞不要上學」，經診斷確認患急性壓力反應，家人認為，魏師明顯過當管教，且有不法侵害小朋友的權利，應負損害賠償責任，向魏師求償醫療費1180元、精神撫慰金5萬，共51180，另園方也有業務瑕疵，其雙親也為兒子提出債務不履行之訴，要求幼兒園應賠償學費15萬1333元、轉學註冊費24733元，共17萬6066元。

▲新竹市、幼兒園、踩童、揮巴掌、騎士堡。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

▲家長調閱監視器發現，男童在校還被老師揮巴掌。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

魏師表示，因男童不聽勸導，迫於無奈，才以腳撥動，且男童不願吃飯，屢勸不聽，才會伸手撥打臉頰及手臂，魏師認為，自己因為急著教育男童，情急之下才會動手，並非不當管教。魏師認為，男童每晚作惡夢嚇醒、白天吃餐點就嘔吐，是由於男童父親毆打兇罵所引起，並非自己不當管教，她認為，即使自己管教較嚴厲，但並未造成男童受傷，頂多就是管教過度，且就算對方主張屬實，因自己為低收入戶身分，認為男童要求賠償金額過高，請求法官斟酌或駁回原告所求。

園方也表示，魏師當天迫於無奈，才用腳撥動小朋友，並非用腳踩，否則男童怎沒大哭，事後又沒發現傷勢，魏師雖不否認動手打小朋友，但也因男童不願吃飯，在旁指導而打小朋友手數下，並非不當管教，請法官駁回。

▲新竹市、幼兒園、踩童、揮巴掌、騎士堡。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

▲幼兒園園長多次在網路回覆，卻引發網有怒火。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

法官調查，經相關證據及證詞，認定魏師腳踩男童及打男童手臂、臉一事是可信的，至於每夜做惡夢，說老師壞壞，因男童雙親未舉證、魏師否認，所以認定不可採信。法官認為，魏師以腳踩男童腳踝，及打手臂、臉面，已超過合理管教範圍，確應屬不當管教，且從影片觀看魏師腳踩、拍打行為，可認定的確已造成男童心理傷害，因此判定魏師應賠償醫藥費1180元、精神撫慰金1萬元。

▲新竹市、幼兒園、踩童、揮巴掌、騎士堡。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

而幼兒園雖有業務瑕疵，雙親可提債務不履行之訴求償，但男童本人無權對幼兒園提出賠償告訴，因此法官判定幼兒園免賠，全案可上訴。

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關鍵字：新竹市政府,不當管教,爆廢公社,靠北惡質幼兒園,虐童

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