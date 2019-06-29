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參訪台南三文化場館　蘇揆：盼國人多欣賞台灣藝文之美

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▲行政院長蘇貞昌參觀司法博物館，了解建築之美。（圖／記者林悅攝）

▲行政院長蘇貞昌參觀台南三文化館場，了解文學藝文之美。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌6月29日赴台南參訪市立美術館二館、司法博物館及國立台灣文學館時表示，台南是文化古都，不僅人文薈萃，各方面亦不斷推陳出新，希望國人多到戶外走走，利用假日欣賞文學、美術及台灣之美，讓這些場館成為學生教育、吸引民眾駐足藝文景點。

▲行政院長蘇貞昌參觀司法博物館，了解建築之美。（圖／記者林悅攝）

蘇貞昌院長在參訪市立美術館二館時指出，民間的收藏豐富，可研議用抵稅、給予獎勵等方式鼓勵展出。他同時參觀「透明的地方色-郭柏川回顧展」及「神境」及「一畫展」等典藏展，以及該館碎形屋頂的建築設計特色。

蘇貞昌院長在參訪司法博物館後表示，該館為司法院所有，可與司法院秘書長商議博物館營運及活化利用，例如文化部有「再造歷史現場專案計畫」，且台南市政府願意經營並投入人力管理，可納入城市旅遊觀光動線之一，讓民眾參觀博物館並了解歷史現場。

▲行政院長蘇貞昌參觀司法博物館，了解建築之美。（圖／記者林悅攝）

蘇貞昌院長參訪國立台灣文學館時表示，他當省議員時，當年國民黨政府下令只能用國語廣播、不能用台語，他為此在交通部門質詢，坐火車的民眾因為聽不懂廣播，到站了才起身，容易發生危險，不應這樣對待民眾，因此火車上又恢復台語、客家話廣播，他是用一生清楚見證這些過程。

▲行政院長蘇貞昌參觀司法博物館，了解建築之美。（圖／記者林悅攝）

蘇貞昌院長進一步表示，有關導覽動線應特別規劃，民眾一入館後，即可了解建築的演變及台灣文學的發展過程，讓民眾有歷史感，更加愛台灣並疼惜這塊土地。館方也可利用影片等多媒體素材，介紹該館及台灣文學，並建議備有外語版本，以利外國遊客了解。此行蘇院長也到台灣文學館修護室，參觀瞭解文物史料的修復情形。

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關鍵字：台南,文化,蘇揆,台灣,藝文

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