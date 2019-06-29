杜絕家暴　台南東區復興3里防暴尖兵團成軍

▲台南市東區復興、東聖、關聖三里防暴尖兵團成軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「幸福虎尾寮．紫耀有您～防暴尖兵團成立誓師大會」6月28日在復興里活動中心舉辦，由台南市東區復興社區發展協會，配合家庭暴力暨性侵害防治中心及東區區公所辦理，落實輔導社區推動性別暴力預防。

活動邀請台南市社會局家暴防治中心主任蘇淑貞、東區區長陳勝楠、復興里長陳郭玉指、關聖里長周瑩琪、東聖里長黃英慈、計畫輔導老師葉政忠等人出席參與。復興社區發展協會理事長陳慶蒼表示，感謝關聖里、東聖里、復興里及各社區積極投入參與，也希望虎尾寮內能有更多的社區響應，結合政府和民間的力量，建構性別暴力防治網絡機制。

防暴尖兵團誓師大會由各志工團隊準備精彩防暴宣導表演，復興里在里長帶領下帶來防暴尖兵有氧舞蹈，展現打擊暴力的決心；關聖里由里長穿著歡喜猴人偶帶來輕鬆愉快引人入勝的歌中劇；東聖里則展現出專業演員舞台魅力，帶來家庭暴力現場的緊張與壓力，傳達現實生活中遇到家暴事件的處理流程與技巧。會後並邀請性別暴力預防輔導老師葉政忠，分享志願服務經驗及其他社區的宣導方式，期待能歸納發展出屬於幸福虎尾寮的防暴絕招。

復興社區發展協會執行長陳傑華指出，此次防暴尖兵團誓師，是以「聯合／跨社區」的概念，提升民眾對於推動性別暴力防治之高度共識及意願，並由復興社區扮演整合角色，帶領復興、東聖、關聖三里社區，共同成長，互相交流學習性別暴力初級預防的相關經驗，未來將舉辦性別暴力防治宣導、情緒管理親職講座、暴力防治宣導行動劇…等活動，做為推動防暴宣導平台，激勵更多社區投入參與。