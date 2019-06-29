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獨／靈異探險衣櫥自己動2次　直播主嚇到狂罵三字經發燒直言不敢再去

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▲▼直播主到廢棄宿舍探險，竟遇到衣櫥自己移動2次。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

▲直播主到廢棄宿舍探險，竟遇到衣櫥自己移動2次。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

記者李忠憲／台南報導

靈異探險恐怖宿舍，衣櫥竟會自己動！「61靈異探險團」26日前往台南某間古老宿舍直播探險，直播主「小步步」探訪房間時，衣櫥竟突然自己動，他不信邪去將衣櫥推回原位，衣櫥竟又自己動一次，嚇到罵出三字經，趕緊落跑關直播，事後發燒至今，直言「不敢再去了！」

臉書社團「61靈異探險團」23日前往台南六甲某間恐怖古老宿舍探險直播，據傳，該處有一名遭性侵的女子，在此吃藥自殺身亡。

▲▼直播主到廢棄宿舍探險，竟遇到衣櫥自己移動2次。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

▲原本貼牆壁的衣櫥竟自己移動。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

▲▼直播主到廢棄宿舍探險，竟遇到衣櫥自己移動2次。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

▲▼直播主到廢棄宿舍探險，竟遇到衣櫥自己移動2次。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

▲直播主覺得看錯，還上前將衣櫥復位。（圖／「61靈異探險團」授權提供）

直播主小步步獨自一人慢慢走進宿舍內，走到後方一間房間，過程中，影像不定時的變模糊。他從房門往裡觀察，看到一個衣櫥半開。他原本不以為意，突然衣櫥像是被拉或推動一下，讓他嚇了一跳，還說「自己會動喔」、「不會吧」、「我有沒有看錯」。網友也紛紛留言說，「真的有移動」、「影片模糊看不清楚」等。

小步步覺得應該是看錯，上前要把衣櫥推回原位，並唸唸有詞說「不可能吧！」、「無心打擾不好意思，不要嚇我，乖乖不要動喔」接著將衣櫥復位，再退回房門口繼續拍。豈知，衣櫥竟然又自己移動，小步步嚇得直罵三字經，一邊離開，一邊說「抱歉打擾，不要跟我」，「不好意思大家，我要先閃人關播了」。

網友紛紛留言說，「好猛，衣櫥自己轉角度」、「好可怕」、「好幾個靈在此喔，小心」。

61靈異探險團表示，小步步在團隊已有半年，直播10多次，他跟他們團都是第一次遇到這種情況，小步步事後也莫名全身不舒服，隔天去看醫生，發燒到現在還沒好。30日晚上會在帶團重回現場，但小步步已說「他不敢再去了！」

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關鍵字：61靈異探險團,宿舍,衣櫥,直播,台南

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