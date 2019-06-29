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台南官田外勞宿舍暗夜惡火　10人跳樓逃生墜地送醫

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▲台南市官田區工社西街25巷一處外勞宿舍起火燃燒，有10名外勞跳樓逃生時受傷，消防人員全力救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市官田區工社西街25巷一處外勞宿舍起火燃燒，有10名外勞跳樓逃生時受傷，消防人員全力救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市官田區工社西街25巷一處外勞宿，6月29日凌晨傳火警，有10名外勞跳樓逃生墜落傷送醫，分受2-4級燒燙傷，柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院各3人，新營醫院4人進行救治，火勢近40分鐘撲滅，宿舍受燬，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於29日凌晨2時27分許據報， 位於台南市官田區工社西街25巷5號外勞宿舍發生火警火勢很大，現場為二層樓RC構造建築物供外勞宿舍使用，消防局馬上出動官田分隊在內共計24部各式消防人及人員近70人前往搶救。

▲台南市官田區工社西街25巷一處外勞宿舍起火燃燒，有10名外勞跳樓逃生時受傷，消防人員全力救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田消防車於2時34分到場，發現現場一、二樓已有明火及濃煙竄出，馬上拉開多條水線進行射水搶外，並派員進行搜救，惟該宿舍計有10名外勞因受不了高溫及濃煙，自行跳樓逃生而墜地受傷。

消防局馬上以救護車載送10名外籍勞工就醫，其中3名送柳營奇美（均為檢傷二級列受傷），3名送麻豆新樓（1名檢傷二級，2名檢傷三級），4名預防性送醫送部立新營醫院（均為檢傷四級，不列受傷統計），本案送醫人數10人被列受傷人數為6人。

火勢在消防人員全力射水搶救下，於凌晨3時6分撲滅，並進行殘火處理，一、二樓燃燒面積共計約20平方公尺，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

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