行政院長蘇貞昌台南文化美學之旅　重遊曾經辯護出庭的司法博物館

▲行政院長蘇貞昌到台南市參觀台南市美術館2館、司法博物館及台灣文學館，受到館方歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌6月29日上午，在台南市長黃偉哲、立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、王定宇等人陪同下，到台南市參觀台南市美術館2館、司法博物館及台灣文學館，尤其是司法博物館為舊台南地防法院，蘇院長擔任律師時，曾在該處出庭辯護，舊地重遊別有一番滋味。

行政院長蘇貞昌，在台南市長黃偉哲、立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、王定宇等人陪同下，29日上午9時左右先到台南市美術館2館參觀，受到台南美術館館方熱情歡迎，並在前南美館董事長陳輝東等人導覽下，參觀「郭柏川回顧展」及館方所珍藏陳澄波、沈哲哉…等多位畫家的畫作。

而後蘇貞昌一行人轉往美術館一路之隔的「司法博物館」參觀。司法博物館原為台南地方法院舊址，是日據時代具代表性的巴洛克建築，建於1912年的原台南地方法院，外觀有著壯觀的圓柱以及圓形的巴洛克式屋頂，進到內部之後就可見到美麗且採光極佳有如奇美博物館大廳一般的壯觀圓頂，圓頂邊的大圓柱雕刻非常精美，地板維持著日治時期原始的維多利亞風格幾何圖形彩色拼花地磚，從外觀到法院裡面，都有近代巴洛克建築優美風貌，處處令人讚嘆。

法院裡目前還保留著法庭、檔案室、保險庫房以及拘留所，法院除了圓頂建築以外靠近永福路這端原本還有一座高塔，但因為毀損嚴重已被拆除，但在法院裡可以見到一個倒掛的高塔藝術裝置，用來紀念現今已不復見的法院高塔，而最近剛剛開放參觀俗稱「貓道」的馬薩式屋架採限量預約制，熱門程度更是一票難求，由此可見原台南地方法院的建築魅力。

蘇貞昌院長早年擔任律師時，曾到舊台南地方法院出庭辯護，時隔多年舊地重遊，別有一番滋味在心頭，蘇貞昌一一參觀各展區及展示的司法文物，聽取台南地院專人導覽，參觀過程十分愉快。

隨後蘇貞昌一行人轉往位在中西區原台南市政府舊址的國立台灣文學參觀。台灣文學館可說是台南市中心最重要的地標，由日籍建築師森山松之助設計，在1916年落成使用，當時為日治時期的台南州廳，也就是台南最高的行政中心，至此也奠定了周邊街道的熱鬧繁華，許多重要的官署都在州廳的周邊，二戰時曾遭到盟軍的轟炸毀損，但幾經修復終也維持原樣，戰後也長期為台南市政府所在地，目前則成為富有濃厚文藝氣息的台灣文學館。

華麗壯觀的台灣文學館採用馬薩式的建築風格屋頂，大門口有著典雅的歐日融合圓柱，濃厚的異國風格，直到現在依然是許多遊客喜愛的留影地點，也是台南市民拍攝婚紗的熱門地點，每年聖誕節前後在文學館前矗立的超大聖誕樹，聖誕樹點燈儀式時總讓文學館周邊人潮鼎盛，爭相目睹這屬於台南的浪漫一刻。除了外觀吸引人以外，館內有著豐富的台灣文學館藏，也吸引許多國內外遊客前往瀏覽，是來台南不可錯過的重要地標。蘇院長對台灣文學館的建築與展覽讚許有加，完成參訪後搭車離去。