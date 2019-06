G20晚宴川普揪敬酒　普丁舉「神秘白色保溫杯」網揭內容物真相！

▲普丁在G20上自備保溫杯。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

日本大阪於6月28、29日舉行G20高峰會,除了場外周邊、機場等地方維安相當嚴格之外,各國元首齊聚一堂對於自己的健康安全也相當重視,28日晚間各國元首參加正式晚宴時,部分元首飲用現場所提供的紅酒,但俄羅斯總統普丁卻拿出自備的保溫杯,引發網友熱烈討論。

根據外媒影片,可以看到各國元首在晚宴時,都是使用現場的紅酒杯,但俄羅斯總統普丁卻是拿出自己所帶的「白色保溫杯」,美國總統川普釋出善意和普丁敬酒時,普丁也並未換回酒杯,而是用自己手上的保溫杯回敬。

►►川習會登場「兩方客套話先講」

►►川普找阿根廷絕美第一夫人尬聊

不少網友看到這端影片,開始猜測保溫杯到底都裝了什麼。而普丁發言人表示,「普丁的白色保溫杯是裝茶,平時總統就是用這個杯子,所以並沒有刻意換杯子。」而普丁所使用的這個保溫杯,過去就曾被放大檢視過,白色的瓶身上面印有俄羅斯國徽「雙頭應」。

然而,反普丁的粉絲團卻不以為然,更在推特上調侃,「如果你看過我看的,你就知道為什麼普丁會準備自己的杯子」暗喻普丁執政將近20年得罪過不少人,可能隨時都要活在警戒中。

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1