G20晚宴川普揪敬酒　普丁舉「神秘白色保溫杯」網揭內容物真相！

▲普丁在G20上自備保溫杯。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

日本大阪於6月28、29日舉行G20高峰會，除了場外周邊、機場等地方維安相當嚴格之外，各國元首齊聚一堂對於自己的健康安全也相當重視，28日晚間各國元首參加正式晚宴時，部分元首飲用現場所提供的紅酒，但俄羅斯總統普丁卻拿出自備的保溫杯，引發網友熱烈討論。

根據外媒影片，可以看到各國元首在晚宴時，都是使用現場的紅酒杯，但俄羅斯總統普丁卻是拿出自己所帶的「白色保溫杯」，美國總統川普釋出善意和普丁敬酒時，普丁也並未換回酒杯，而是用自己手上的保溫杯回敬。

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不少網友看到這端影片，開始猜測保溫杯到底都裝了什麼。而普丁發言人表示，「普丁的白色保溫杯是裝茶，平時總統就是用這個杯子，所以並沒有刻意換杯子。」而普丁所使用的這個保溫杯，過去就曾被放大檢視過，白色的瓶身上面印有俄羅斯國徽「雙頭應」。

然而，反普丁的粉絲團卻不以為然，更在推特上調侃，「如果你看過我看的，你就知道為什麼普丁會準備自己的杯子」暗喻普丁執政將近20年得罪過不少人，可能隨時都要活在警戒中。