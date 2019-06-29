　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G20晚宴川普揪敬酒　普丁舉「神秘白色保溫杯」網揭內容物真相！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲普丁在G20上自備保溫杯。（圖／翻攝自推特）

▲普丁在G20上自備保溫杯。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

日本大阪於6月28、29日舉行G20高峰會，除了場外周邊、機場等地方維安相當嚴格之外，各國元首齊聚一堂對於自己的健康安全也相當重視，28日晚間各國元首參加正式晚宴時，部分元首飲用現場所提供的紅酒，但俄羅斯總統普丁卻拿出自備的保溫杯，引發網友熱烈討論。

根據外媒影片，可以看到各國元首在晚宴時，都是使用現場的紅酒杯，但俄羅斯總統普丁卻是拿出自己所帶的「白色保溫杯」，美國總統川普釋出善意和普丁敬酒時，普丁也並未換回酒杯，而是用自己手上的保溫杯回敬。

►►川習會登場「兩方客套話先講」

►►川普找阿根廷絕美第一夫人尬聊

不少網友看到這端影片，開始猜測保溫杯到底都裝了什麼。而普丁發言人表示，「普丁的白色保溫杯是裝茶，平時總統就是用這個杯子，所以並沒有刻意換杯子。」而普丁所使用的這個保溫杯，過去就曾被放大檢視過，白色的瓶身上面印有俄羅斯國徽「雙頭應」。

然而，反普丁的粉絲團卻不以為然，更在推特上調侃，「如果你看過我看的，你就知道為什麼普丁會準備自己的杯子」暗喻普丁執政將近20年得罪過不少人，可能隨時都要活在警戒中。

ET快訊
開「邁巴赫」撞勞斯萊斯　彭丹和解…4個月結局神反轉
正宮陪KTV聚會　男友癢癢「拉女同事到旁激戰」狂劈20次

關鍵字：川普,普丁,敬酒,保溫杯,G20

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G20川普見普丁「我們關係很好」　一開口就喊「別干預美選舉」官員尬笑

G20川普出場自帶光芒「勾肩安倍晉三」　習近平登場…氣氛秒嚴肅

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」　結果出爐…女友沒了多了激戰1年的妹妹

G20高峰會「第一輪登場」　安倍提「數據流通圈」促經貿資訊互惠

會面G20各國領袖「批美國是壞蛋」　習近平「絕不點名罵川普」藏尷尬處境

G20晚宴川普揪敬酒　普丁舉「神秘白色保溫杯」網揭內容物真相！

亂擠小痘痘...腫大如高爾夫球！醫一檢查竟是罹患皮膚癌

G20川習會「和平開幕」　習近平提中美40年交情：盼有和平結果！

安倍夾川習之間…網笑瘋「神似國際情勢」　大合照站位藏玄機

川金前無壓力！川普未鬆口貿易戰協議　會利用時間談華為

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

會面G20各國領袖「批美國是壞蛋」　習近平「絕不點名罵川普」藏尷尬處境

G20晚宴川普揪敬酒　普丁舉「神秘白色保溫杯」網揭內容物真相！

亂擠小痘痘...腫大如高爾夫球！醫一檢查竟是罹患皮膚癌

G20川習會「和平開幕」　習近平提中美40年交情：盼有和平結果！

安倍夾川習之間…網笑瘋「神似國際情勢」　大合照站位藏玄機

川金前無壓力！川普未鬆口貿易戰協議　會利用時間談華為

G20會後「家庭照」川普好開心　頻轉頭找「阿根廷最美第一夫人」尬聊！

川普G20「2個有趣時刻」當面嗆普丁、糖果外交　網笑：辛普森家庭

影／360度遊樂機「半空中腰折」　19歲女魂斷遊樂園…友人全錄嚇傻

川習會上午登場「聚焦中美貿易戰」　川普預期有成效：中國有機會做些事

股東會展望回顧／科技指標廠保守看下半年　G20成關注焦點

《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

稱柯文哲「一語突破了盲腸」　孫大千六問要蔡英文認真回答

一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

倫敦「基襪大戰」場地成打者天堂　法官：會很好玩！

超誇張「負面行銷」　前加州州長阿諾偽裝銷售員推廣電動車！

LIFE・經典／日建築師打造6坪家　沒客廳也很好

美洲盃／智利PK大戰到第五球贏哥倫比亞　連3屆闖4強

一上架就破千萬集資！台灣AI寶寶攝影機Cubo進軍美國

沒人說國家安全不重要　柯P嗆小英：不喜歡她把國安當晃子

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

國際熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

影／360度遊樂機「半空腰折」..

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存..

親媽一句話...女砸千萬整型3..

他暗網學溶屍殺13人　女學生蒸..

假新聞！俄男「被熊綁架」1月變..

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生..

媽下車10分…6歲夾椅中離奇昏..

法國熱浪　高溫45.9度刷新紀..

美日中領袖並肩坐　網驚：太擠！

川普在G20請多國領導人吃糖糖..

德媒：華為設備「後門」沒找到

歐洲熱浪　法國飆破44.3度新..

無視美制裁　陸繼續進口伊朗石油

更多熱門

相關新聞

習近平向川普喊話：合則兩利，鬥則俱傷

G20大阪峰會在（28）日開幕，大陸國家主席習近平今（29）日上午10點30分，與美國總統川普於國際會展中心會面，針對中美貿易戰一事進行討論。習近平在開場時表示，中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，必須針對根本性問題進行交流。

G20川習會「和平開幕」　習近平提中美40年交情

安倍夾川習間　網笑瘋：神似國際情勢

蘋果新Mac Pro生產線從美轉移到中國

不正面回答協議　川普：會和習提華為

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋仲基爸爸簡訊曝光！

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用不到

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「喜歡你5年了」

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面