川普：我對中國沒有敵意　習近平籲談判應平等互相尊重

▲G20川習會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

川習會29日舉行，大陸國家主席習近平強調，中美兩國利益高度交融，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱，談判應體現互相尊重，也希望美方公平對待中國企業和中國留學生。川普則表示，自己和中國沒有敵意，願意和中國加強合作，也歡迎中國留學生來美國。

大陸央視報導，習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，回顧中美建交以來的40年，國際形勢和兩國關係都發生了巨大變化，合作比摩擦好，對話比對抗好，「總統先生多次表示，希望搞好中美關係；你還表示百分之百地贊同雙方要相互尊重、互惠互利。」

▲川習會。（圖／路透）

在經貿問題上，習近平則表示，中方有誠意同美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等的，體現相互尊重，此外，中方希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。

川普則說，「我對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好」，將和中方按照兩國元首確定的原則和方向，努力工作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的美中關係。他也表示，希望通過協商，妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇，中國有很多非常優秀的學生，「我一直歡迎中國留學生來美國留學。」

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