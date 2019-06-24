悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」　結果出爐…女友沒了多了激戰1年的妹妹

▲原本有穩定交往的男網友，經過一個聖誕節卻變成多了妹妹。（圖／示意圖／negativespace）

記者陳亭伃／綜合報導

人生要遇到真愛很難，要愛到對的人更難。一名國外的網友日前就在「Reddit」上分享，「此刻的遭遇真的難以形容」因為原本有穩定交往女友的他，兩人心血來潮想要驗彼此的DNA，沒想到驗出來的結果，竟然卻成了拆散彼此的最大導火線，甚至還從神仙眷侶變成亂倫悲劇。

這名男網友在貼文中表示，去年的聖誕節，交往一段時間的女友決定要到他家中過節，男網友的家人恰巧也都不在家，感覺一切都是很完美的，「愛人、聖誕節一切都是這麼的美好，卻沒想到是最悲劇的開始」。男網友因為跟女友的父親都患有不孕症，所以當時各自的父母是依靠捐精者的幫助。

男網友和女友決定選擇在聖誕節這天，買了簡易的DNA檢測盒，希望可以透過一些數據資料來幫助尋找自己的父親。就在兩人透過電腦分析出簡易數據後，男網友發現自己有2％是美洲原住民，心想事情感覺滿順利的。

「但接下來發生的事情讓我跟女友完全招架不住」男網友崩潰表示。就在檢測來到DNA親屬的部分時，發現了27％的DNA共享「等同於一半的兄弟姊妹」這時女友開始歇斯底里說：這千萬不要開玩笑。接著女友同樣打開自己的DNA檢測，發現同樣對照男網友的DNA也顯示「27％DNA共享，等同同父異母的兄弟姊妹」。

男網友崩潰表示，光是想到上周還和自己的「同父異母」姊妹發生關係，這一切真的是太瘋狂、太不可思議。接著只看到女友默默地收走自己的東西離開。這篇貼文分享到網路上後，立刻引發鄉民討論，「這根本就是電視劇情！」、「兄弟，這真的太慘！」、「一年感情就這樣沒了｣

男網友還出面回應貼文，提到女友（已經變成前女友）跟自己都是精子捐贈嬰兒，都是在同一個城鎮出生、長大，所以當測試結果是這樣，雖然應該要有心理準備，但還是無法招架。