新華社：美不再對中國出口產品加徵新關稅　雙方重啟經貿磋商

▲川習會29日登場。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國家主席習近平今（29）日與美國總統川普會面，雙方同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方也表示，「不再對中國出口產品加徵新的關稅」，中美經貿團隊將繼續針對具體問題進行討論。

綜合外媒報導，G20高峰會登場前，川普曾下馬威表示，自己手上還有對中國商品加徵10%關稅的計畫，一切都要看「川習會」結果。《新華社》最新報導指出，此次川習會順利落幕，美國將不再對中國加徵關稅，並且願意重啟兩國貿易談判；美方則說會再擇期公布會談細節。

據悉，習近平與川普會面時提到，「回顧建交以來的40年，國際形勢和中美關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。」川普也回應，「期待這次討論可以和平解決意見分歧。」

美國媒體CNBC先前報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）曾提到，「我們希望在川習會聽到的消息是，中方願意回到談判桌上，繼續磋商，因為我認為這將有利於中美經濟、兩國貿易的平衡，還有繼續維持彼此的關係。」他也強調，「希望中美能在今年年底達成貿易協議，但需要為此做出正確的努力。」