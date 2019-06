絕口不提哈紹吉！川普感謝沙國購買美軍備　大讚王儲「女權改革」

▲川普與沙國王儲穆罕默德進行會談。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普29日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)進行會談,現場許多記者向川普問及哈紹吉命案,但川普都拒絕回答相關問題。除此之外,川普也大讚王儲在讓沙國更開放的各種作為,「很高興可以和王儲、我的朋友見面,過去5年他為了沙國做了很多,尤其是在女權,就像是一場非常積極、正向的革命。」

▲川普感謝沙烏地阿拉伯購買美國軍備。(圖/路透)



《衛報》指出,在會談期間,川普忽略所有媒體對於哈紹吉命案的提問,反而不斷讚賞穆罕默德在沙國的開放作為,包含購買美國軍事裝備、大力推動經濟改革等。另外川普也提到,穆罕默德採取了各種行動放寬該國的社會限制,例如解除女性開車禁令等,「很高興可以和王儲、我的朋友穆罕默德見面,他在過去5年在開放沙烏地阿拉伯上做了非常多,尤其在女權部分,看著該國的轉變就像是一場正向的革命。」

美國「第一千金」兼白宮顧問伊凡卡(IvankaTrump)也在女性賦權的演講中提到,美國將與沙烏地阿拉伯在女權議題上進行合作,「包含美國在內的所有國家,都可以在女權問題上做更多,我們必須優先考慮女性的經濟權力,這也是G20的核心議題之一。」伊凡卡表示,美國希望與所有國家合作,包含下一屆領導人峰會主辦國沙烏地阿拉伯。

President @realDonaldTrump and Crown Prince Mohammad bin Salman of Saudi Arabia just met and discussed Iran’s heightened aggression. Both leaders are committed to maintaining a strong international oil market in the face of Iran’s behavior.