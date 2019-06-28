G20川普出場自帶光芒「勾肩安倍晉三」　習近平登場…氣氛秒嚴肅

▲習近平見安倍晉三相當嚴肅。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

大阪G20今（28日）登場，光是美國總統川普短短兩天內就安排9場元首會面。27日開始各國元首陸續抵達日本，並且開始進行多場雙邊會議，川普對於日本、中國、俄羅斯的互動也格外受到矚目，其中因為5月分川普與安倍晉三才進行「友好會面」，兩人此次互動顯得更加熱絡。

川普28日早上與日本首相安倍晉三進行雙邊會談，再度展現「美日友好」關係，談到《美日安保條約》以及軍購等議題，接著印度總理莫迪（Narendra Modi）也進行三方會談，拍照時三人還「擊拳」逗趣拍照，讓場面原本嚴肅頓時多了一些笑聲。

▲相較於習近平，川普顯得較為如魚得水。

相較川普的輕鬆氣氛，中國領導人習近平則是較為嚴肅，此次G20可以說是中國9年以來，再次有領導人踏上日本，並且於27日晚間與安倍晉三進行會談，日本官員也表示，習近平的來訪，算是讓中日關係開啟新的狀態，甚至明年春天習近平願意再次訪問日本。

安倍在會談中表示，「明年櫻花開放時，將會迎接習主席作為貴賓訪問日本，將中日關係提升到下一個階段。」並且強調日本、中國的關係已經回到正常軌道，將是永遠的鄰居。中國駐日大使表示，安倍晉三其實多次向中國發出邀請，兩國部門一直都有保持溝通。