LIVE／國民黨第二場政見會台中登場　交鋒青年、社會、文化、教育

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國民黨總統初選國政願景電視發表會第二場將於29日下午3時至5時在台中福華飯店舉行，五位參選人包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫都將親自出席，交鋒青年、社會、文化、教育等四大議題。《ETtoday新聞雲》將全程直播，請鎖定臉書「筋斗雲」粉絲團。

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段發言順序，依序為張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，現場從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中；第二題依序為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。

國民黨總統初選政見會第二場結束後，最後一場政見會將在7月3日晚上8時至10時，於台北國際會議中心舉行，屆時主題聚焦在經濟、財政、環境與能源。7月8日至14日進行國民黨總統初選全民調，於7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過提名。

第二場政見會抽題：

青年題

台灣青年正面臨學用落差、薪資低落、無力購屋和結婚生子等壓力，普遍有看不見未來的焦慮感。請問如果您當選中華民國總統，將如何解決年輕人的困境？

社會題

蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？

文化題

台灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文總統就任以來，以「轉型正義」為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策？

教育題

蔡英文總統就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等等，從未提出具國家競爭力的教育發展策略。請問如果您當選中華民國總統，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？

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