韓國瑜新竹造勢「交管3天」3階段！　鄉親痛罵：自私，超級擾民

▲韓國瑜新竹造勢交管圖。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

高雄市長韓國瑜30日於新竹縣政府前廣場舉辦「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，為避免交通壅塞，新竹縣警察局竹北分局將於28日中午12時提前進行交通管制。對此許多居民痛罵，「超級擾民，一個造勢管制3天，快受不了了。」

鄉親在新竹群組裡抱怨「為了他，才周五我就要繞一大段路接小孩，真是夠了」、「嫌星期五下班還不夠塞嗎」、「去到每個地方都這樣、嫌票太多」、「自私，真的有需要從禮拜五就開始管制嗎」。

▲韓國瑜台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



另外，從交管範圍中可以發現，東元醫院、中國醫藥大學以及新竹縣議會縣政府公務機關區都包含在內；新竹鄉親氣憤指出，「醫院的出入道路都封閉，請問就醫探病權益在哪？且公務員與民代假日還是有要進出，其他人的權益？」

對此警方表示，交通管制是分階段性由小部、局部至大部係不得已措施，也考慮到合理性，管制區內的居民、媒體工作者、議會議員（職員）及政府機關職員都可進出，竹北分局、交通隊勤務單位及來支援的他分局與保警同仁遵照辦理，若有不便，敬請見諒。

●第一階段：

管制時間：108年6月28日（星期五）12時起至6月30日（星期日）22時。

管制範圍：縣政六路(光明六路至光明九路間)。

●第二階段：

管制時間：108年6月30日12時起至6月30日22時。

管制範圍：縣政五街、縣政七街、光明九路、縣政六路。

●第三階段：

管制時間：108年6月30日14時起至6月30日22時。

管制範圍：管制北起光明一路、南至福興路、東起縣政二路、西至縣政九路等區域。

對於救護車不管制並協助開道，以利救護傷患。

●遊覽車上、下車點：縣政九路南段、縣政二路南段、興隆路。（請搭乘民眾下車處即上車處，避免離場時找不到遊覽車。）

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