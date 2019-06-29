韓國瑜造勢交管含醫院　居民跳腳！緊急開放特定路段滅火

▲韓國瑜30日將在新竹縣府前舉行「決戰2020．贏回台灣」造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

記者陳凱力／新竹報導

高雄市長韓國瑜即將在30日於新竹縣政府前廣場舉辦「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，據主辦單位預估，當天湧入人數上看15萬人，周邊鄰近道路，已於28日午後開始展開3階段交通管制，由於交管範圍涵蓋東元醫院、光明國小、新竹縣議會等公務機關，也讓當地居民氣得大罵，竹北分局也於28日晚間緊急通知，開放東元醫院附近等路段，方便民眾就醫。



新竹縣警察局竹北分局指出，考量縣政二路周遭住戶及東元醫院病患、病患家屬進出，將開放縣政二路與縣政三街、縣政二路與光明九路之路口，警方將加強該路口淨空及疏導，以減少對當地居民交通之衝擊，今天管制的範圍僅有縣政六路（光明六路至光明九路間）主舞台部分，其餘路段皆可自由通行。



警方也建議，欲參加集會民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，而行駛國道南下民眾，建議由湖口下交流道，經由台一線至竹北市會場；北上民眾由新竹市公道五交流道經由經國橋往會場，提前改道避免壅塞於竹北交流道。若因竹北交流道壅塞，警方將加大交通疏導管制範圍，縣政二路南下至光明一路皆禁止車輛進入，請由光明一路改道至嘉勤北路￫勝利七街￫莊敬北路￫光明六路￫竹北交流道離開。



另外，活動當天警方將加大交通疏導管制範圍，包括縣政二路南下至光明一路在「管車不管人」的原則之下，禁止車輛進入，民眾可由光明一路改道至嘉勤北路、勝利七街、莊敬北路、光明六路、竹北交流道離開。