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酸民放話做「這件事」就投給你　郭台銘揪團蔡英文、柯文哲一起…

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▲▼郭台銘回應酸民留言。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲郭台銘回應酸民留言。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨參選人郭台銘網紅蔡阿嘎合作，正面回應酸民留言，蔡阿嘎特別強調「不能生氣」，郭台銘大方的說，願意接受任何人檢驗，不會生氣。有酸民放話牽涉兩岸敏感議題，郭台銘四兩撥千金，把總統蔡英文跟台北市長柯文哲一起拉進來，看來還算招架的住。

蔡阿嘎挑了部份酸民留言，看看郭台銘將如何接招。有酸民直批郭台銘「為富不仁」，郭台銘解釋，自己做善事做了幾十年，認為那只是酸民們的口頭禪，不會放在心上。

酸民還說，郭台銘沒有心中沒有中國沒有台灣「只有利益」，郭台銘則把蔡阿嘎一起拖下水「你也是生意人，要酸一起來酸」，並回應，「商人賺的錢 最重要就是繳稅，我90％的稅都在台灣繳。」

也有酸民攻擊郭台銘白手起家，說他是靠老婆娘家資助，並不是真正的白手起家，郭台銘坦承謝謝前妻，感謝丈母娘借錢幫忙週轉，支持他創業；另外，酸民嗆郭台銘的錢，都是年輕人用肝、腎換來的，郭台銘駁斥不贊成這個說法，澄清「每年都給員工檢查」，但郭台銘似乎放錯重點，蔡阿嘎則解釋，酸民說的應該是說過勞、工時過長的問題，郭台銘則反問蔡阿嘎，「有沒有每年給員工健康檢查？」讓蔡阿嘎當場說不出話。

▲▼郭台銘回應酸民留言。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

還有酸民發揮創意表示，如果郭台銘戴國旗帽到北京喊「中華民國萬歲，喊了票就投給你」，郭說「那我約蔡英文、柯文哲一起去。」

酸民批評，郭台銘曾說民主不能當飯吃，但卻利用民主選總統，不是打臉自己嗎？郭台銘解釋，民主是一個過程，透過這個過程選出一個領導人，帶大家一起拚經濟，把經濟果實做大，這個民主過程才有價值。

最近，郭台銘接連跟網紅合作，讓酸民質疑他是在靠媒體洗形象，郭台銘反問蔡阿嘎，「那你是來幫我洗的嗎？如果有人說我是包裝出來的話，那你也是共犯之一。」蔡阿嘎當場臉冏，說不出話來。

▲▼郭台銘回應酸民留言。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

完成快問快答、酸民留言後，郭台銘心情略顯瑜快，問蔡阿嘎願意多少錢買下稀少的120吋大電視，未料，蔡阿嘎只願意花3萬元買下，郭台銘直搖頭頻頻喝水避答，最後旁一工作人員打圓場說是3萬塊美金啦，才化解了尷尬的場面。

▲▼郭台銘回應酸民留言。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

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關鍵字：郭台銘,蔡英文,柯文哲,2020

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