蘇貞昌轟高雄「該做的不做、不該做的亂做」　高市府回應了

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蘇貞昌轟「該做的不做、不該做的亂做」　高市府回應了：謝謝指教

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▲行政院長蘇貞昌要求高雄市政府做好登革熱防治工作，讓高雄市民期待不落空，也不會讓周邊城市擔心登革熱疫情擴散。（圖／記者林悅攝）

▲蘇貞昌要求高雄市政府做好登革熱防治。（圖／記者林悅攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

高雄登革熱疫情延燒，行政院雖已核定補助款，但行政院長蘇貞昌仍忍不住針對「小三通」事件再開砲，批高市府「該做的沒做、不該做的亂做」，隔空喊話韓國瑜「專心守住高雄」，對此，高市府則發聲明強調，市府多個局處都全力投入防疫，「謝謝蘇院長指教」。

蘇貞昌29日上午到台南參觀，對於高雄登革熱本土病例持續增加、又爆出「小三通」問題，蘇貞昌發揮大砲性格，重批高市府「該做的沒做、不該做的亂做」，雖然政院已經核定5318萬補助款協助防疫，但蘇貞昌仍喊話韓國瑜「專心防治登革熱」，別讓市民期待落空、也不會讓周邊城市擔心登革熱疫情往外擴散。

▲高雄市長韓國瑜和行政院副院長陳其邁 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜曾向陳其邁表示，登革熱疫情持續延燒「很擔心」。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜29日沒有公開行程，30日則將到新竹參加6月最後一場造勢大會，高市府透過聲明回應蘇貞昌，「針對登革熱疫情，衛生、民政、環保、工務、水利、經發、農業等多個局處都積極投入防疫工作，由秘書長指揮的特別小組會議也是每日定時召開」。

高市府聲明指出，針對左營、鳳山、苓雅、三民等病媒蚊指數偏高的區里，已經加強孳生源清除，並加強果菜市場等地區的溝渠清疏工作，日前韓國瑜也表示，化學兵將在7月1日進駐協助防疫，「感謝所有防疫人員的辛勞，也謝謝蘇院長的指教」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,高市府,登革熱,蘇貞昌,行政院,小三通

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