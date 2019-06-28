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外媒爆大陸網軍滲入選舉！　韓國瑜：有問題直接去查

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

2019《遠見》雜誌縣市競爭力調查結果，高雄市由之前的第8名降至第12名，28日韓國瑜親上火線向市民報告14項施政亮點，但對於民間團體開始發起罷免韓國瑜的行動，韓國瑜一切表示尊重。不過對於外媒報導大陸網軍滲透台灣選舉，韓國瑜則回應「覺得有問題，中央政府法務部門就直接進入調查就好，不要放這些消息」。

▲▼ 0628施政亮點。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市在縣市競爭力表現中退步僅獲第12名，韓國瑜提到「這是2018年整個高雄市一個總體的量化分析，那2019年新的團隊來，在明年就會公布，但不管怎麼樣，競爭力從第8名掉到12名，對我們新團隊來說，自己要警惕，每一個項目盡可能更提升」。

▲▼0628施政亮點。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜帶領市府團隊向市民報告14項施政亮點。（圖／記者賴君欣攝）

至於民間團體開始發起罷免韓國瑜的行動，韓國瑜表示「民主自由的社會本來就有不同的民意，我們都是尊重自由民主社會」。另外對於副議長陸淑美公開宣布挺郭台銘，韓國瑜也提到「副議長在議會幫助我們市府團隊很多，他個人有他個人的想法，是完全高度尊重」。

不過媒體追問有外媒指出，大陸網軍似乎有滲透台灣選舉，在選舉時成立韓國瑜粉絲專頁，韓國瑜也提到「從去年市長選舉前，有媒體說國家安全局調查出海外網軍，到現在已經快八個月了，選舉前繪聲繪影、三人成虎，好像韓國瑜牽扯到什麼境外勢力，八個月沒有查出什麼東西來，怎麼現在又出來這個，而且問我我怎麼知道」。

韓國瑜說「我的看法是覺得有問題，中央政府法務部門就直接進入調查就好，不要放這些。我記得在高雄市長投票之前那，搞得大家都覺得好恐怖，你看看八個月了，什麼都沒看到，所以這種話不用再放，相關的單位直接進入調查，找出犯案的人員該，怎麼辦就怎麼辦，這才是一個健康的態度」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,競爭力

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