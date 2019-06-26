政見會／不害怕得罪北京　朱立倫宣示中道路線：我是最大公約數

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人朱立倫表示，他是所有人都能接受的最大公約數，他主張「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，台灣每一代人都過著民主自由的生活，沒有人可以接受民主被改變或剝奪，「堅持民主自由的中華民國，就是朱立倫的立場」，在民主價值上「不要害怕得罪北京，也不要有任何猶豫」。

朱立倫25日晚間參加國民黨總統初選國政願景發表會，最後一位登場的他表示，最近常聽到外界說他是國民黨內唯一的「正常倫」（正常人諧音），讓他覺得相當有趣，一位正常候選人就應該平日多提出好的政見，爭取認同；他身為「正常倫」，會努力讓中華民國擁有正常的外交、兩岸、國防、憲政與司法制度。

對於台灣未來發展的大方向，朱立倫也提出與高雄市長韓國瑜與鴻海前董事長郭台銘不同的主張，他認為「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，在處理兩岸關係上，他會堅持「民主、和平、繁榮」，民主就是第一優先，絕對不能被改變，不該受到個人或政黨因素影響。朱立倫強調，另一個重心則是反對台獨、獨裁與一國兩制，必須讓對岸與台灣人民都清楚了解，台灣堅決反對一國兩制。

朱立倫說，國防不可能只靠和平，也不可能只靠美國，而是要靠自主國防與適度的軍事採購，智能國防非常重要，21世紀的國防是決戰境外，台灣應該推動資安國防，並與以色列、美國共同合作，讓整體國家安全有新進展。

在政見會的第二階段國政提問時，朱立倫也進一步說明，台灣要發展精實的國防，尤其是中美貿易大戰也可能進入科技大戰或是新冷戰時期階段，不能採取蔡政府一面倒的「靠美反中」策略，而是要秉持兩邊的平衡關係，也就是「親美、和中、睦鄰」；他會延續親美政策，也有信心以「三個中華」的主張獲得對岸認同。

談到提升軍方士氣與尊嚴，朱立倫也批評蔡政府與柯文哲的言行，根本對國軍「不信任、不尊重、不在乎」，必須積極投資國軍培養人才，所以他特別指出三軍五校一年預算竟然不到一間頂尖大學預算，可見多麼輕忽，未來只要讓國軍待遇好前程好，自然就會提升尊嚴。

關於郭台銘提到的經濟議題，朱立倫則表示，第三場政見發表會還能詳細論述，但他還是必須提醒，拚私人產業與企業跟拚國家整體經濟的方法不同，並不是成為最大企業就表示最懂經濟。朱立倫說，自己現在待業中，沒有龐大的事業在中國大陸與美國，但他擁有完整的行政歷練，是最適合的人選。

被問到憲政議題時，朱立倫指出，目前閣揆更換有如家常便飯，因此他主張恢復閣揆同意權，並逐步走向內閣制；未來不能再有超級大總統，更不能讓有這樣想法的人擔任總統；他也主張降低投票年齡到18歲，並推動國內不在籍投票，讓更多年輕人參政，也讓台灣民主更加完整；面對民進黨造成的憲政亂象，他當選後也會將所有的違憲機關都廢除。

最後，朱立倫再度呼籲黨內，近來民進黨在各項民調都領先國民黨，讓他非常憂心，團結不是口號，他以閩南語「三人同一心，烏土變黃金」，以及客家話「兄弟一條心，黃泥變黃金」，強調團結的重要性，郭台銘最有資源、韓國瑜最有人氣，而他是最有能力，三人聯手，一定可以贏得2020大選。

值得一提的是，國民黨在25日舉辦的第一場政見會，朱立倫的家人為了表達支持，他的兒子也陪同出席，朱立倫所打的藍色領帶就是由兒子幫忙挑選，服裝方面選擇淺色系西裝，呈現出年輕、自信與專業的形象。

對於支持者與親友們特別趕到現場的應援團，朱立倫也特別表達感謝之意，朱立倫表示，這些支持者都身著國民黨的T恤，與他一直強調的團結理念相符，所以當他看到其他陣營以壁壘分明的「老虎軍團」、「鐵衛隊」裝扮出場時，著實嚇了一跳，他也開玩笑表示，下次政見發表會或許要規定只能穿國民黨的T恤，才能讓大家覺得是一個團隊。

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