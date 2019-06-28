影／桃色風暴真相出爐！「王小姐」親子鑑定駁私生女　檢將傳韓國瑜結案

記者劉昌松／台北報導

針對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜有私生女，台北地檢署受理韓提告妨害名譽後，在3個禮拜內密集傳喚調查相關人證物證，據了解，其中被吳指為韓外遇對象的「王小姐」，已秘密出庭，並主動拿出親子鑑定，證明孩子是她和前夫所生。檢察官擬近日傳喚韓，待韓對相關調查進度表示意見後即可偵結。

▲北檢偵辦韓國瑜告吳子嘉妨害名譽案近日傳韓出庭後可望偵結。（圖為資料照／記者劉昌松攝、記者李毓康攝）

▲王小姐自費做親子鑑定，證明所生孩子與韓國瑜無關。（圖為資料照／記者賴君欣攝）

吳子嘉5月間爆料，韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，曾到新莊王小姐住處「過夜」，數日後再爆韓與王女涉婚外情並產下一女。韓國瑜對此「忍無可忍」，在5月31日親赴北檢控告吳涉嫌妨害名譽。

吳子嘉在6月4日首度被傳喚出庭時，提供自己與他人的LINE對話紀錄，讓檢察官翻攝存證，吳在5小時庭訊後預告，「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象，她本身是當事人之一」。

▲吳子嘉被控妨害韓國瑜名譽案曾2度出庭。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

據了解，檢方確實為本案積極傳訊多名證人，其中包括被指為韓國瑜婚外情對象的王小姐，但王女表示與韓國瑜只是一般牌咖，還拿出自費做的親子鑑定報告，向檢方證明所生一對兒女，是和前夫所生。對於密訊王小姐一事，北檢28日發新聞稿澄清：「媒體報導所載內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前並未向本署進行查證。請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。」

但因全案已傳喚證人，調查大致告一段落，檢方為求慎重， 21日再次傳喚吳子嘉，確認吳所能提供的事證；檢方另外也希望傳喚韓國瑜對目前偵查進度表示意見，但因韓國瑜正在忙著國民黨黨內初選，行程不好安排，因此27日特地先傳喚韓的委任律師，據了解，韓希望能在14日初選民調結果出爐後再出庭。

【相關新聞】

韓國瑜桃色風暴…北檢密訊牌咖密友「王小姐」 她交出親子鑑定