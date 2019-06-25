政見會全文／「中華民國兩邊搖晃」郭台銘：2020把蔡英文拉下台

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統初選電視發表會」25日晚間在高雄登場，第二輪題目為憲政題「如何導正目前違法亂紀的情況」，郭台銘表示，總統蔡英文用年金改革挑撥世代對立，2020一定要把蔡英文拉下台，維護中華民國憲法，更強調若2020要勝選高雄不能丟。

針對提問內容：總統應該遵守憲法貫徹憲政，但蔡英文就任以來違憲亂政、卸責濫權、廣設東廠等違憲機關，若當選中華民國總統，如何和導正違憲亂政情況？郭台銘批評蔡英文用年金改革挑撥世代對立，人民權力沒有被保護，因此2020要把蔡英文拉下台。

郭台銘第二輪答題全文：

紐約時報形容我在中美之間走鋼索，事實上中華民國的命運，從我出生的前一年開始就走在鋼索上，這條鋼索一頭拉在華盛頓手上，一頭拉在北京手上，擺脫不了被兩邉搖晃的命運。

中華民國要找回自主性，因為台灣有實力成為美國重建供應鏈的夥伴，也有能力協助大陸轉型成功，就缺一個懂的領導人，我是唯一有實務經驗來和美中周旋，談判的人。我懂美國，懂兩岸，懂經濟，懂科技，讓我們一起打造一座通往世界的經濟與科技大橋。

蔡英文總統依「中華民國憲法」宣誓就職，但她心中沒有中華民國，違法亂紀，民進黨一直以來存在的目的就是消滅國民黨，消滅中華民國。

蔡英文政府在年金改革中挑撥世代對立，人民的權利無法被保護，2020我一定會把蔡英文領導的民進黨政府拉下台，維護中華民國憲法。

今天我想對所有國民黨的支持者講些心裹話，我們想要在2020勝選，除了鐵桿支持者，我們需要更多年輕人和中間選民，我知道韓市長要參選總統是個非常不容易的決定，就像我必需割捨鴻海，我為鴻海找到好的接班人。

國民黨2020要勝選，高雄不能丟，去年民進黨搶了菜攤丟了江山，如今韓市長受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機，國民黨初選不是庶民與權貴的戰爭，我黑手出身，白手起家，我的成功代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天，我不認同用階級對立的方式激化選情，撕裂台灣，中華民國贏，國民黨才能贏。

▲國民黨政見發表會-郭台銘。（圖／翻攝TVBS）

