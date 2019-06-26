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反對農地送終！　台大、政大等百位學生連署反對工輔法修惡

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▲▼ 反對農地送終！ 台大、政大等百位學生連署反對工輔法修惡 。（圖／記者崔至雲攝）

▲大學生上午前往立法院表達反對《工廠管理輔導法》修惡的立場，要求立委嚴格監督，希望大家一起正視農地違章工廠議題。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院預定周四處理《工廠管理輔導法》修正草案，但因修正草案卻有未訂定落日條款、放寬納管期限、鬆綁工廠污染類型認定等問題，引發關心農地未來的學生今（26日）前往立法院抗議。

政治大學社會系學生、彰化人林聖昌表示，家鄉的田地是生長過程中重要的記憶，然而，他觀察到彰化的田地正一步步受到侵蝕，儘管被視為彰化較不工業化的彰南地區，也漸受到違章工廠危害。

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他指責，政院版《工輔法》未明定「落日條款」，將使2016年5月20日前未登記工廠，取得「特定工廠登記」後，即可無限期合法化。農地工廠就地合法將嚴重危害農地安全，既有工廠無法集中管理監測，農地工廠往往偷排放廢氣、廢水，相關單位亦難以追查污染來源。

▲▼ 反對農地送終！ 台大、政大等百位學生連署反對工輔法修惡 。（圖／記者崔至雲攝）

▲大學生反農地送終。（圖／記者崔至雲攝）

同為彰化人、台北大學不動產與城鄉環境學系學生陳謙表示，此次政府修法大開後門，讓既有違章工廠可以變更為特定目的事業用地。特定工廠登記得以排除《都市計畫法》、《區域計畫法》、《建築法》，甚至是未來將要實際發生效力的《國土計畫法》處罰條款。他質疑，未來工廠取得特定工廠登記後，將可以無視土地使用分區管制及建築管制，要蓋成摩天大樓或另做他用，都無法依循現行管制體系開罰。

在台南農村長大的政大台灣史研究所碩士生蘇淋齊，大學是生物專長，他認為即便經濟部一再強調是由環保署主導，但行政院版的修法版本未明文規定由環保署主導，而環保署也回應是由主管機關經濟部會同有關機關認定。這就是說經濟部就是主導「低汙染認定」的機關，根據過往的經驗，經濟部對於汙染的認定，絕大多數都是極度寬鬆的，像是將含有重金屬的爐渣認定為副產品，被有心人士利用後造成大片農地重金屬汙染，他認為由經濟部認定並不可靠。

▲▼ 反對農地送終！ 台大、政大等百位學生連署反對工輔法修惡 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大、政大等百位學生串聯反對農地送終、反對工輔法修惡。（圖／記者崔至雲攝）

台大農藝系學生謝見辰進入大學前曾在家鄉新竹雜糧產銷班工作，體會到農人辛勤耕作，農村也不斷嘗試創新技術方法。他表示，談論農地工廠議題，並不代表農地工廠主就是邪惡的一方。不過，在工廠主強調自己努力經營事業的同時，農民付出的勞力與辛苦，以及受到違章工廠的影響也應同等被重視。

他呼籲，立委們不要一昧向工廠經營者利益靠攏，犧牲農民權利，應重新思考台灣鄉村未來願景，參考民間團體研究及實務建議，讓農業與工業都可以兼顧發展。

政治大學地政所學生吳沅諭研究所以違章工廠為題，實際走訪彰化、雲林等地，而見到農業區充斥工廠的景象。她指責，農業易受工業外部性影響，兩者根本無法相容，政府卻放任工農混雜，甚至要將之合法化。

她也批評，政府修法讓違規工廠合法化，是將「守法者當白癡」。意味著只要違法行為是「全民運動」，人民就可以跟著潮流走，等待政府將罰則赦免。針對經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍先前討好違章工廠的發言，她譴責，經濟部作為主管機關，沒有協助中小企業，解決產業用地閒置問題、制定產業配套，才是讓中小企業流離失所的元兇，此次修法更是罔顧台灣農村以及下一代的未來。

針對即將修法的《工廠管理輔導法》，學生最後也提出訴求，他們指出，應增加落日條款；拒絕經濟部一部獨大，應納入其他部會聲音；拒絕工輔法架空國土計畫；守護家鄉風景；保障糧食安全。
 

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關鍵字：農地,台大,政大,連署,工輔法

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