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政大廢除學業退學制度　校務會議今35比23通過

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▲政治大學，政大，國立政治大學，貓空，木柵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲政治大學廢除學業退學制度。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

政治大學學生會今（28日）指出，校務會議今天決議，通過廢除學業退學制度，並呼籲教育部以及台灣各大學，應秉持教育不應作假，學術水準不應恣意認定的原則，廢除學業退學制度。

學生會說明，政大歷經多次校務會議，曾於校務會議總共歷經三次另行成立委員會。在第一次交付委員會時，曾發生一位法律系大四應屆畢業生，在面臨學業退學的同時，於畢業典禮當日在政大跳樓。當時法學院院長在校務會議上提出學業退學制度殘害學生的疑慮，包括不符合教育宗旨、學生的學習是學習自主、學業退學制度反而干預教師給分考量，也妨礙教學自主等，因此提案廢除。

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▲▼ 政大校務會議 。（圖／政治大學提供）

▲政大204次校務會議通過廢除學業成績退學規定。（圖／政治大學提供）

學生會指出，由於校方立場，政大歷經兩次交付委員會之後，最後決議放寬。然而，放寬導致退學人數更少，以致於被退學的學生背負更嚴重的污名化。經教授何萬順與法律系同學林俊儒共同撰寫學術論文〈大學學業退學制度的批判與反思〉刊於專業學術期刊《教育研究集刊》，提出在法律面、教育面以及價值觀等三方面的論述後，發現學業退學制度有百害而無一益。

另外，何萬順也針對政大學業退學學生的數據，進行校務發展研究，發現學業退學制度無論在GPA、CPR均顯示，該制度並非排除學業成績最差者，反而是恣意訂定主觀標準，以「只要有排除學生就表示學校有在維持學術標準」，嚴重危害學生權益；而事實上，研究亦顯示，完全無法有任何標準可以篩選出「最差勁」的學生，因此學業退學制度並無實益。另一方面，教師教學與研究評鑑，以及研究生的學業成績，都沒有適用同樣的標準以維持「學術水準」，然而大學的學術水準從未因此受到質疑，可見學業退學制度即顯示該制度只針對大學生這一較弱勢的階級，而其中被排除的往往又是更弱勢的，試問「哪一大學生或任一人，何嘗不歷經短暫的身心以及生活上的變故，而這為何是被趕出校園的理由？」

▲▼ 政大廢除學業退學制度 。（圖／翻攝政大學生會臉書）

▲政大學生會呼籲教育部以及台灣各大學，應秉持教育不應作假，學術水準不應恣意認定的原則，廢除學業退學制度。（圖／翻攝政大學生會臉書）

學生會說明，近年來全國各大學均基於人權與教育理念，掀起廢除學業退學的討論。政大學生會在去年九月，由師生聯合提案廢除學業退學制度。學生會也在去年九月，連同研究生學會、學生議會、政大學生勞動促進會，共同連同政大教師會、全國私立學校產業工會、大學法改革陣線、台大學生會、清大研究生聯合會、台北市立大學學生會、中正大學公共事務研習社等等，共同舉辦記者會，並發佈「反對教育作假」並廢除學業退學制度的理念。該案在學生代表也積極參與委員會充分討論後，決議廢除學業退學制度，並提出完整的輔導配套措施。最後在今日於校務會議上，經表決35：23，通過廢除學業退學制度。

▲▼ 政大校務會議 。（圖／政治大學提供）

▲政大校長郭明政（右二）主持校務會議。（圖／政治大學提供）

學生會最後也提列「學業退學的迷思」包括，學業成績表現最差的學生才會被退學、. 學生學業表現不佳的責任全部在學生、學業退學制度可提升學生的學習動機、學業退學制度可避免教育資源的浪費；同時也說明「學業退學的真相」，包括，學業成績表現相對較好的學生被退學、學生學業表現不佳也應該究責於大學、學業退學制度扭曲了學習動機與策略、學業退學制度導致青春與生命的浪費。

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關鍵字：政大,退學,校務會議

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