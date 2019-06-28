柯轟雙子星案遭駁回　高嘉瑜提「頂新101案」4點打臉：藍綠要同標準

▲台北市長柯文哲及市府準備已久的雙子星開發案日前遭到駁回。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

經濟部投審會以國安疑慮為由駁回「南海控股雙子星案」，讓柯文哲相當憤怒，甚至在27日脫口說出「國家願景、主權意識都是屁話」。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜表示，柯文哲也曾依《外國人投資條例》在2015年擋下外國集團購入頂新出售的101股權，理由與現在並無不同，都是因為「中資疑慮」。

投資金額600議員的台北雙子星大樓開發案，被柯文哲視為第二期的重大建設，因中資疑慮遭到駁回後也令他相當不滿，「雙子星（審查結果）5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了。」

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▲高嘉瑜引柯文哲的舊例回應他對中央的不滿。（圖／記者李毓康攝）

高嘉瑜在臉書指出，頂新2015年出售101股權給馬來西亞商IOI集團，當時柯文哲市長也是表態投下反對票，「北市府提出四大理由，基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面。」她表示，該案也是依照「外國人投資條例」第7條第1項規定，對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響的事業，禁止投資人投資。

高嘉瑜將該案與此次的雙子星案相提並論，「而南海投資雙子星案，同樣是地標式建築，同樣有中資疑慮，投審會也是基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面做出駁回。」她指出，這件事是中央基於國安考量，兩案不同的差別在於四年前是國民黨執政，現在是民進黨執政，但不論藍綠執政都應該嚴格把關，標準也應一樣。

高嘉瑜更在文末標註「#這不是北市府也不是中央的問題」、「#這是國安的問題」、「#還有審太久的問題」、「#也沒有卡不卡的問題」、「#更不是逢中必反」。