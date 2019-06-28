北市公車上下車刷卡獎勵縮水　柯文哲：僅限一段票

▲北市公車上下車刷卡獎勵縮水。（資料照／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

雙北公車自7月1日起實施上下車都需刷卡估定，為了民眾鼓勵配合，北市府祭出獎勵措施，7至11月間，只要完成「上下車刷卡」1次，就可取得特製版定期票的抽獎資格。但28日柯文哲態度突然轉變，在交通會報上指示，該獎勵措施僅適用於一段票程，因為乘坐兩段票里程上下車刷卡是義務。

柯文哲表示，現在只有一段票需要鼓勵，2段、3段票不需要鼓勵，「因為本來就要刷卡，不是這樣嗎？」公運處官員表示同意，原本是讓刷2段、3段票的乘客在獎勵期間也有抽獎的機會；但柯說，2段票以上上下車都刷是義務，不刷就不能下車。

會後大眾運輸科長張元榜表示，之前1段票是只要上車刷，但2、3段票以上，本來就是上下車都一定要刷，不然算是逃票，「市長講得沒錯」；他還說，雙北有9成以上民眾是一段票，獎勵制度原本就是為了讓民眾習慣下車刷卡的新制，搭乘2、3段票的民眾則不會受到影響，所以推出抽獎活動。

此外，柯文哲還提到，在上下車刷卡的獎勵期間，應該順勢推動實名制票卡，如果民眾的用有記名的悠遊卡，就可主動通知得獎民眾；若民眾仍用不記名票，中獎也會公佈，但通常民眾不會知道中獎。對此，交通局指出，如果是沒記名悠遊卡，就採用在網路公布卡號的方式公告得獎者。

